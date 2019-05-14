Patatesli karnıyarık nasıl yapılır? Patatesli karnıyarık tarifi
Karnıyarık sadece patlıcanla yapılıyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Patates ve kıymanın muhteşem uyumunu bir araya getirmek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Patatesli karnıyarık. Peki, patatesli karnıyarık nasıl yapılır? İşte, malzemeleri ve patatesli karnıyarık tarifi
PATATESLİ KARNIYARIK
250 gram kıyma
5 adet patates
4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet büyük boy soğan
2-3 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
2 adet domates (üzerini süslemek için)
Sosu için;
5 su bardağı sıcak su
Domates
Biber salçası
Yapılışı:
Öncelikle soğanlarımızı doğrayıp ocağımıza alıyoruz.
Üzerine sıvı yağımızı ekleyip güzelce kavuruyoruz.
Renginin dönmesini beklemeden kıymamızı ilave ediyoruz; biraz kavurup, salçalarımızı ve baharatımızı ekliyoruz.
Daha sonra biberimizi ekleyip 5 dk kadar kavuruyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz.
Daha sonra patateslerimizi soyup ikiye ayırıyoruz ve içini bir tatlı kaşığı yardımıyla oyuyoruz.
Tepsimize patateslerimizi dizip üzerine kıymalı harcımızdan yerleştiriyoruz.
1. 5 su bardağı sıcak suda biber ve domates salçasını eritiyoruz, tuz ekliyoruz.
İsteğe bağlı baharat ve çok az yağ katabilirsiniz.
Hazırladığımız sosu patateslerimizin üzerinde gezdiriyoruz.
En son ki işlem olarak da, domateslerimizi doğrayıp üzerine bırakıyoruz.
200 derece fırında ilk basta folyoyla 20 dakika pişiriyoruz.
Daha sonra folyoyu kaldırıp 15 dk kadar da o şekilde üzerinin kızarmasını bekliyoruz.
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