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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
14.05.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Patatesli karnıyarık nasıl yapılır? Patatesli karnıyarık tarifi

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Patatesli karnıyarık nasıl yapılır? Patatesli karnıyarık tarifi

Karnıyarık sadece patlıcanla yapılıyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Patates ve kıymanın muhteşem uyumunu bir araya getirmek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Patatesli karnıyarık. Peki, patatesli karnıyarık nasıl yapılır? İşte, malzemeleri ve patatesli karnıyarık tarifi

PATATESLİ KARNIYARIK

250 gram kıyma
5 adet patates
4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet büyük boy soğan
2-3 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
2 adet domates (üzerini süslemek için)
Sosu için;
5 su bardağı sıcak su
Domates
Biber salçası

Yapılışı:

Öncelikle soğanlarımızı doğrayıp ocağımıza alıyoruz.
Üzerine sıvı yağımızı ekleyip güzelce kavuruyoruz.
Renginin dönmesini beklemeden kıymamızı ilave ediyoruz; biraz kavurup, salçalarımızı ve baharatımızı ekliyoruz.
Daha sonra biberimizi ekleyip 5 dk kadar kavuruyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz.
Daha sonra patateslerimizi soyup ikiye ayırıyoruz ve içini bir tatlı kaşığı yardımıyla oyuyoruz.
Tepsimize patateslerimizi dizip üzerine kıymalı harcımızdan yerleştiriyoruz.
1. 5 su bardağı sıcak suda biber ve domates salçasını eritiyoruz, tuz ekliyoruz.
İsteğe bağlı baharat ve çok az yağ katabilirsiniz.
Hazırladığımız sosu patateslerimizin üzerinde gezdiriyoruz.
En son ki işlem olarak da, domateslerimizi doğrayıp üzerine bırakıyoruz.
200 derece fırında ilk basta folyoyla 20 dakika pişiriyoruz.
Daha sonra folyoyu kaldırıp 15 dk kadar da o şekilde üzerinin kızarmasını bekliyoruz.

 

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