Pastırmalı kanepe tarifi

Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...
Ekmeklerin üzerine peyniri sürün ve marul dilimlerini yerleştirin.
Üzerine ekmek boyutunda kestiğiniz pastırmaları koyun.
Küp küp kestiğiniz kaşarları ve salatalık turşularını da ekmeğin üzerine koyup kürdanla sabitleyin.
Tüm malzemeleri uzun kebap şişlerine yerleştirip farklı bir sunum da elde edebilirsiniz.