Pastırma için çemen nasıl yapılır? Çemen yapımının püf noktaları
Çemen kahvaltılarda sık karşımıza çıkan bir sosun yanı sıra pastırmanın dış yüzeyini kaplayan ve lezzet veren malzemenin de adı. Son dönemde pastırma fiyatlarının artmasıyla birçok kişi evde kendi pastırmasını yapmaya başladı. Evde yapacağınız pastırmanın lezzetli olması açısından, çemenin kalitesi ve lezzeti de çok önemli. Evde pastırma yapacaklar için enfes bir çemen tarifi hazırladık. Püf noktalarını da derlediğimiz pastırma için çemen yapılışı içeriğimizde…
Öncelikle pastırma yapımının püf noktalarına ve evde pastırma yapılışının inceliklerine bir bakalım.
Pastırmanın en önemli malzemesi çemeni hazırlamaya eti kurumaya astığınız gün başlamalısınız. Çemeni hazırladıktan sonra 2 gün buzdolabında beklettiğiniz takdirde hem kıvamı hem de lezzeti oturacak ve pastırmanız daha lezzetli olacak. Çemeni yapar yapmaz etin üzerine sürmek aynı performansı sağlamayacaktır.
Çemeni ete elinizle süreceksiniz. Bu sırada elinize muhakkak pudrasız ameliyat eldivenlerinden giymelisiniz. Aksi takdirde çemenin ağır kokusu ellerinize siner ve ne kadar yıkarsanız yıkayın çıkmaz.
Eldiven elinizdeyken elinizi sık sık ıslatın. Aksi takdirde çemen ete değil elinize yapışır ve pürüzsüz bir katman elde edemezsiniz.
Çemeni etin hiçbir yeri açık kalmayacak şekilde sürmelisiniz. Çemeni iki kat sürdüğünüz takdirde pastırmanız çok daha lezzetli olacaktır.
Diyelim ki 1 kilogram etten pastırma yapacaksınız. Bu pastırmanın çemenini hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
50 gram un (mümkünse arpa yoksa buğday unu)
12 gram mısır unu
12 gram sarımsak püresi
25 gram tatlı biber tozu
25 gram çemen tozu
1 tatlı kaşığı kimyon
1 silme çay kaşığı karabiber
Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
Az miktar ılık su
Bütün malzemeleri karıştırın ılık suyu da ekleyerek bir macun kıvamı elde edin.
Ardından bu malzemeyi ağzını sıkıca kapatarak buzdolabına kaldırın ve 2 gün dinlendirin.
Bu sürenin sonunda çemeniniz etin üzerine sürülecek kıvama gelecektir.
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