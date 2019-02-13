Pastırma için çemen nasıl yapılır? Çemen yapımının püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriPastırma için çemen nasıl yapılır? Çemen yapımının püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Pastırma için çemen nasıl yapılır? Çemen yapımının püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
13.02.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Pastırma için çemen nasıl yapılır? Çemen yapımının püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pastırma için çemen nasıl yapılır? Çemen yapımının püf noktaları

Çemen kahvaltılarda sık karşımıza çıkan bir sosun yanı sıra pastırmanın dış yüzeyini kaplayan ve lezzet veren malzemenin de adı. Son dönemde pastırma fiyatlarının artmasıyla birçok kişi evde kendi pastırmasını yapmaya başladı. Evde yapacağınız pastırmanın lezzetli olması açısından, çemenin kalitesi ve lezzeti de çok önemli. Evde pastırma yapacaklar için enfes bir çemen tarifi hazırladık. Püf noktalarını da derlediğimiz pastırma için çemen yapılışı içeriğimizde…

Öncelikle pastırma yapımının püf noktalarına ve evde pastırma yapılışının inceliklerine bir bakalım.

Evde pastırma nasıl yapılır Pastırma tarifi
Evde pastırma nasıl yapılır? Pastırma tarifi

Pastırmanın en önemli malzemesi çemeni hazırlamaya eti kurumaya astığınız gün başlamalısınız. Çemeni hazırladıktan sonra 2 gün buzdolabında beklettiğiniz takdirde hem kıvamı hem de lezzeti oturacak ve pastırmanız daha lezzetli olacak. Çemeni yapar yapmaz etin üzerine sürmek aynı performansı sağlamayacaktır.

Çemeni ete elinizle süreceksiniz. Bu sırada elinize muhakkak pudrasız ameliyat eldivenlerinden giymelisiniz. Aksi takdirde çemenin ağır kokusu ellerinize siner ve ne kadar yıkarsanız yıkayın çıkmaz.

Eldiven elinizdeyken elinizi sık sık ıslatın. Aksi takdirde çemen ete değil elinize yapışır ve pürüzsüz bir katman elde edemezsiniz.

Çemeni etin hiçbir yeri açık kalmayacak şekilde sürmelisiniz. Çemeni iki kat sürdüğünüz takdirde pastırmanız çok daha lezzetli olacaktır.

Kahvaltılık çemen tarifi
Kahvaltılık çemen tarifi

Diyelim ki 1 kilogram etten pastırma yapacaksınız. Bu pastırmanın çemenini hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

50 gram un (mümkünse arpa yoksa buğday unu)
12 gram mısır unu
12 gram sarımsak püresi
25 gram tatlı biber tozu
25 gram çemen tozu
1 tatlı kaşığı kimyon
1 silme çay kaşığı karabiber
Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
Az miktar ılık su

Bütün malzemeleri karıştırın ılık suyu da ekleyerek bir macun kıvamı elde edin.

Ardından bu malzemeyi ağzını sıkıca kapatarak buzdolabına kaldırın ve 2 gün dinlendirin.

Bu sürenin sonunda çemeniniz etin üzerine sürülecek kıvama gelecektir.

Kayserinin geleneksel lezzeti pastırmanın dilimi 2 TLden satılıyor
Kayseri'nin geleneksel lezzeti pastırmanın dilimi 2 TL'den satılıyor

Et 101Et pişirirken nelere dikkat edilmeli? Et pişirmenin püf noktaları nelerdir? Et pişirirken yapılan yanlışlar nelerdir? Et nasıl marine edilmeli? İşte et pişirmenin bütün püf noktaları...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Pastırma için çemen nasıl yapılır? Çemen yapımının püf noktaları

Tavuklu bulgur köftesi nasıl yapılır? Tavuklu bulgur köftesi tarifi

Kıymalı enginar nasıl yapılır? Kıymalı enginar tarifi

Sandviç nasıl yapılır? İyi sandviçin püf noktaları