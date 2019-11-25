Paşa pilavı tarifi

Hazır kış ayları da kapıdayken Bolu mutfağından yöresel bir tarifle karşınızdayız. Paşa pilavı... Adı her ne kadar pilav olsa da aslında oldukça doyurucu bir patates salatası. İster kalabalık aile sofralarınızı, isterseniz de sohbeti bol arkadaş sofralarınızı süsleyecek paşa pilavının tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...
Patatesleri haşlayın.
Daha sonra kabuklarını soyup iri olarak küp şeklinde doğrayın.
Soğanı piyazlık dilimleyerek tuzla acısını alın.
Haşlanmış yumurta ve maydanozu da ekleyin.
Üzerine limon, tuz, zeytinyağı, karabiber ve pul biberi de ekleyip karıştırın.
Afiyet olsun...