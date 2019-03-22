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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Parmak tatlısı tarifi
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Parmak tatlısı tarifi

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Parmak tatlısı tarifi

Farklı bir şerbetli tatlı arayanlara parmak tatlısını önerebiliriz. İçi kıtır kıtır ceviz, badem ve fındıkla dolu olan parmak tatlısını yiyip de beğenmeyen yok. Siz de sevdiklerinize değişik bir tatlı sunmak istiyorsanız parmak tatlısını mutlaka denemelisiniz, pişman olmayacaksınız.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 yumurta
  • Yarım çay bardağı toz şeker
  • 125 gram tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 çay bardağı un

İçi için:

  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz, fındık, badem karışımı
  • 3 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 2-3 damla limon suyu

Üstü için:

  • 1 çay bardağı irmik

Hazırlanışı

Şerbetle başlayın. Şeker ve suyu karıştırıp ocağa alın.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip ocağı kısın.

10 dakika kadar da kısık ateşte kaynatıp altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabında karıştırıp yoğurun.

Unu da azar azar ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin ve 10 dakika dinlendirin.

Ceviz, fındık ve bademi robottan geçirin. Şeker ve tarçını da ekleyip karıştırın.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp içine tarçınlı harçtan koyun. Kapatıp elinizle ince uzun köfte şekli verin.

Hazırladığınız köftelerin her tarafını bir tabağa koyduğunuz irmiğe güzelce bulayın.

Fırın tepsisini yağlayıp tatlıları tepsiye dizin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin.

Üstleri kızarınca tepsiyi fırından çıkarın.

Ilınınca soğuk şerbeti tatlıların üzerine dökün.

Tatlılar şerbeti çekince afiyetle yiyin.

Fotoğraf: Alamy
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