Parmak tatlısı tarifi

Farklı bir şerbetli tatlı arayanlara parmak tatlısını önerebiliriz. İçi kıtır kıtır ceviz, badem ve fındıkla dolu olan parmak tatlısını yiyip de beğenmeyen yok. Siz de sevdiklerinize değişik bir tatlı sunmak istiyorsanız parmak tatlısını mutlaka denemelisiniz, pişman olmayacaksınız.
Hamuru için:
İçi için:
Şerbeti için:
Üstü için:
Şerbetle başlayın. Şeker ve suyu karıştırıp ocağa alın.
Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip ocağı kısın.
10 dakika kadar da kısık ateşte kaynatıp altını kapatın ve soğumaya bırakın.
Hamuru için un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabında karıştırıp yoğurun.
Unu da azar azar ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin ve 10 dakika dinlendirin.
Ceviz, fındık ve bademi robottan geçirin. Şeker ve tarçını da ekleyip karıştırın.
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp içine tarçınlı harçtan koyun. Kapatıp elinizle ince uzun köfte şekli verin.
Hazırladığınız köftelerin her tarafını bir tabağa koyduğunuz irmiğe güzelce bulayın.
Fırın tepsisini yağlayıp tatlıları tepsiye dizin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin.
Üstleri kızarınca tepsiyi fırından çıkarın.
Ilınınca soğuk şerbeti tatlıların üzerine dökün.
Tatlılar şerbeti çekince afiyetle yiyin.