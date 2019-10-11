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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…

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Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…

Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, parmak kebabı da bunlardan. Aynı boyutlarda kesilen sebzeler ve kuşbaşı etini buluşturan parmak kebabı, gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle et yemekleri arasında favorilerinizden biri olmaya aday. Peki, parmak kebabı için gerekli malzemeler neler? Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…

Parmak Kebabı

Malzemeler:

7 adet patates
4 adet patlıcan
1 kg kuşbaşı kuzu eti

Sosu için:

1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
1 soğan
2 biber
2 domates
1 çay bardağı domates sosu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz

Kızartmak için: Sıvıyağ

Parmak kebabı nasıl yapılır?

Patates ve patlıcanlar soyulduktan sonra parmak şeklinde doğranır. Sonra yağda kızartılıp fırın kabının kenarlarına altta patatesler üstte patlıcanlar olacak şekilde dizilir. Diğer tarafta et iyice kavrulur. Daha sonra 2 çorba kaşığı zeytinyağı eklenip karıştırılır. Doğranmış soğan, biber ve domates eklenip kavurmaya devam edilir. Domates ve biber salçası eklenip karıştırıldıktan sonra 2 su bardağı su ilave edilir. Kısık ateşte pişirilir. Tuz atılır. Et piştikten sonra tepsideki sebzelerin ortasını boşaltılır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirilir.

 

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