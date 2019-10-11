Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…
Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, parmak kebabı da bunlardan. Aynı boyutlarda kesilen sebzeler ve kuşbaşı etini buluşturan parmak kebabı, gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle et yemekleri arasında favorilerinizden biri olmaya aday. Peki, parmak kebabı için gerekli malzemeler neler? Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…
Parmak Kebabı
Malzemeler:
7 adet patates
4 adet patlıcan
1 kg kuşbaşı kuzu eti
Sosu için:
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
1 soğan
2 biber
2 domates
1 çay bardağı domates sosu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Kızartmak için: Sıvıyağ
Parmak kebabı nasıl yapılır?
Patates ve patlıcanlar soyulduktan sonra parmak şeklinde doğranır. Sonra yağda kızartılıp fırın kabının kenarlarına altta patatesler üstte patlıcanlar olacak şekilde dizilir. Diğer tarafta et iyice kavrulur. Daha sonra 2 çorba kaşığı zeytinyağı eklenip karıştırılır. Doğranmış soğan, biber ve domates eklenip kavurmaya devam edilir. Domates ve biber salçası eklenip karıştırıldıktan sonra 2 su bardağı su ilave edilir. Kısık ateşte pişirilir. Tuz atılır. Et piştikten sonra tepsideki sebzelerin ortasını boşaltılır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirilir.