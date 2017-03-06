Paris’te krep yiyebileceğiniz en lezzetli 7 restoran

Paris sanat ve alışverişin dünyadaki en iyi adreslerinden olması yanında tatlı konusunda da rüştünü ispatlamış olan sayılı şehirlerden biri. Fransızların dünyaya mal olmuş tatlı çeşitlerinden birisi de kuşkusuz dillere destan krepleri.

İşte Paris'te en lezzetli krepleri tadabileceğiniz adresler:

1. Le Creperie Framboise

Le Creperie Framboise geleneksel yemek çeşitleri kadar en leziz krep tabakları ile de ünlü bir mekan. Ana yemek ve salatalarının yanında mekana özel frambuazlı, elmalı ve karamelli kreplerden favoriniz olanı mutlaka tadın.

2. Creperie L'Atelier

Champs Elysees'in üzerinde bulunan Creperie L'Atelier krep denilince şehirde akla gelen en seçkin adreslerden biri. Özel tariflerle hazırlanmış ana yemeklerinden sonra krep çeşitleri arasında bulunan crepe yvette, crepe henriette ve crepes janine seçeneklerinden birini denemeden mekandan ayrılmayın.

3. Creperie Framboise Grands

Birbirinden leziz ana yemek ve tapas çeşitlerini bulabileceğiniz bu mekan krep adına da değişik seçenekler sunuyor. Farklı peynir çeşitleri ile hazırlanan kreplerden frambuaz ve mascarpone peynirli olanı denemelisiniz.

4. Krügen

En özel krep mekanlarından biri olan Krügen, krep üzerine farklı tarifler sunuyor. Mekanda giriş ve ana yemek tercihlerinden sonra en beğendiğiniz krep çeşitleri arasında karar verirken zorlanabilirsiniz. Mekanda fix menü seçeneği de mevcut.

5. Crepe Coeur

Modern dekorasyonu ile dikkatleri hemen üzerine çeken Crepe Coeur, geleneksel Fransız usulü yemeklerin ardından muzlu, nutellalı ve karamelli krep seçenekleri ile yemeğiniz için harika bir final yapmanıza yardımcı oluyor.

6. Divin'Art

Tatlı ve tuzlu krep çeşitlerini bulabileceğiniz mekanda peynirli ve tereyağlı, muzlu, çikolatalı, elmalı ve karamelli kreplerin tadına bakarken kendinizden geçebilirsiniz. Mekanda ayrıca günün yemeği ve lezzetli başlangıç seçenekleri de bulabilirsiniz.

7. Lucette Fait Des Crepes

Endüstriyel ve geleneksel tasarım detaylarını bir arada başarılı bir şekilde kullanan mekan atmosferinin yanında bitter çikolatalı, kinder fondülü, çikolata karamel, vanilyalı ve brownie'li krep çeşitleri ile krep anlayışınızı başka bir boyuta taşıyan krep seçenekleri sunuyor. Tuzlu krep çeşitleri de mekanı spesiyalleri arasında.

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