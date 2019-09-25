Papaz yahni tarifi

Balık mevsimi de açılmışken harika bir tarifle karşınızdayız. Çanakkale'ye özgü bu yemek tam da bu mevsimde sıkça yapılan bir lezzet haline geliyor. Evinizde rahatça bulabileceğiniz malzemelerle yapılan bu yemeği denemeden geçmeyin. İşte papaz yahni tarifimiz
Bir tavanın içine yağ ekleyin ve doğradığınız soğanları içine atıp pembeleşinceye kadar pişirin.
Salçayı ekleyerek 2 dakika daha kavurmaya devam edin.
Doğranmış sivri biberleri de içine atıp 1 dakika daha pişirdikten sonra doğranmış domatesi de ekleyerek 5 dakika daha pişirmeyi sürdürün.
Sürenin bitiminde 1 su bardağı su ekleyerek kaynamaya bırakın.
Bu arada sarpaların içlerini temizleyerek, başları da dahil olmak üzere tencereye koyun.
5 dakika da bu halde pişirdiğiniz malzemelere 1 su bardağı ılık su ekleyin.
30 dakika pişirin.
Pişmeye devam ederken yahniye üzüm korukları ve tuz da ekleyin.
Piştikten sonra servis tabağına alın. Afiyet olsun.