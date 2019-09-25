Papaz yahni tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>Papaz yahni tarifi
ORTA ZORLUKTA

Papaz yahni tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Papaz yahni tarifi

Balık mevsimi de açılmışken harika bir tarifle karşınızdayız. Çanakkale'ye özgü bu yemek tam da bu mevsimde sıkça yapılan bir lezzet haline geliyor. Evinizde rahatça bulabileceğiniz malzemelerle yapılan bu yemeği denemeden geçmeyin. İşte papaz yahni tarifimiz

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram sarpa balığı
  • 20 adet koruk (olgunlaşmamış üzüm)
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
  • 2 su bardağı su 

Hazırlanışı

Bir tavanın içine yağ ekleyin ve doğradığınız soğanları içine atıp pembeleşinceye kadar pişirin.

Salçayı ekleyerek 2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Doğranmış sivri biberleri de içine atıp 1 dakika daha pişirdikten sonra doğranmış domatesi de ekleyerek 5 dakika daha pişirmeyi sürdürün.

Sürenin bitiminde 1 su bardağı su ekleyerek kaynamaya bırakın.

Bu arada sarpaların içlerini temizleyerek, başları da dahil olmak üzere tencereye koyun.

5 dakika da bu halde pişirdiğiniz malzemelere 1 su bardağı ılık su ekleyin.

30 dakika pişirin.

Pişmeye devam ederken yahniye üzüm korukları ve tuz da ekleyin.

Piştikten sonra servis tabağına alın. Afiyet olsun.

Balık Çorbası | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
papaz yahni tarifi balık yemekleri çanakkale yemekleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Soslu mezgit köftesi tarifi

Fırında palamut tarifi

Levrek beğendi tarifi

Balık ekşilisi tarifi