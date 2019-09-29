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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.09.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Pankek nasıl yapılır? Videolu çok katlı pankek tarifi

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Pankek nasıl yapılır? Videolu çok katlı pankek tarifi

Amerikan kahvaltılarının klasik yiyeceği olan pankek, ülkemizde akıtma olarak da biliniyor. Amerika’da genellikle akçaağaç şurubu ile tüketilen pankeki siz zevkinize göre istediğiniz meyvelerle, fıstık-fındık ezmeleriyle veya reçellerle sunabilirsiniz. Peki, pankek nasıl yapılır, pankek yapmanın püf noktaları neler? İşte, pratik pankek tarifi ve püf noktalar…

Genellikle kahvaltı sofralarını süsleyen pankek, her evde bulunan malzemelerle birkaç ufak detaya dikkat edilerek kısa sürede yapılabilir. Pankekin ana malzemeleri un, tuz, kabartma tozu, toz şeker, yumurta, tereyağ ve süttür. Pankeki tuzlu veya tatlı yapan ise süslemek için seçtiğiniz gıdalardır. Pankek, peynir çeşitleriyle tüketilebileceği gibi çikolata, bal veya reçelle de sunuma hazırlanabilir.

Pankek genellikle krep ile karıştırılır ancak bu iki lezzet arasında farklar bulunmaktadır. En bariz fark krep hamurunun pankeke göre daha ince ve büyük olmasıdır. Ayrıca kabartma tozu kullanılmayan krep hafif şekerli bir yapıya sahiptir. Peki, 7’den 70’e herkesin severek tükettiği, görür görmez ağzının sulandığı pankek nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 su bardağı un
1 paket toz vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı toz şeker
2 su bardağı süt
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tereyağı

Servis İçin:

2-3 adet çilek
1 adet muz
2 adet kivi

Çikolata sos
Pudra şekeri

Pankek nasıl yapılır?

Geniş bir karıştırma kabı içerisine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip kendi içinde bir tur karıştırın. Ardından şekeri, sütü ve yumurtayı ilave edin. Bir çırpma teli yardımı ile hiç pürüz kalmayacak şekilde iyice karıştırın. Tavanızı ocağa alın ve güzelce ısıtın. Havlu peçeteden bir küçük tokmak yapın. Isınan tavanıza tereyağınızı ekleyin ve eritin. Havlu peçeteden yaptığınız tokmak ile yağı tüm tavaya sürün. Hazırladığınız pankek harcından bir küçük kepçe yardımı ile yağladığınız tavaya yuvarlak formlarda dökün. Bir tarafı göz göz olup iyice kabarana kadar dokunmadan pişmesini bekleyin. Alt tarafı pişen pankekinizi bir spatula yardımı ile dikkatlice ters çevirerek diğer kısmını da pişirin. Bu noktada ocağınızın ateşinin kontrollü olması önemli bir püf nokta. Tüm hamurunuzu bu şekilde arkalı önlü birer dakika pişirerek hafif altın sarısı bir renk olacak şekilde hazırlayın. Tüm bu hazırladığınız pankekleri dilerseniz aralarına dilimlenmiş çilek, dilimlenmiş muz ve kivi koyarak çikolata sos ve pudra şekeri ile servis edebilirsiniz.
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