Pancar turşusu tarifi

Pancar turşusu en pratik ve lezzetli turşulardan biridir ancak kıymeti nedense pek bilinmez. Pancarlar haşlanarak yapılan pancar turşusu pırıl pırıl rengi ve doyumsuz lezzetiyle tek başına yenebileceği gibi küçük küçük doğranarak salatalara, kısıra vb. birçok tarife ilave edilebilir. Herkesin dolabında mutlaka olması gereken lezzetlerden pancar turşusunun yapılışı hemen aşağıda…
Pancarları fırçayla iyice yıkayın çünkü soymadan pişirecek ve pişirme suyunu kullanacaksınız.
Temizlediğiniz pancarların kök ve yapraklarını kesin. (Yaprak ve sapları atmayın, ıspanak gibi kavurup nefis bir yemek yapabilirsiniz.)
Üzerini 2 parmak geçecek kadar suyun içinde pancarlarınızı haşlayın.
Haşlanan pancarları sıcakken incecik soyun ve irice doğrayın.
Pancarları kavanoza alın, sarımsakları da 2-3 parçaya bölüp kavanoza ekleyin.
Pancarların haşlama suyuna sirkeyi, şekeri ve tuzu ilave edip karıştırarak eritin.
Bu suyu kavanoza ilave edin ağzını sıkıca kapatın.
Oda sıcaklığında 2 gün beklettiğinizde turşunuz yemeye hazırdır.
Servis ederken üzerine zeytinyağı gezdirip kıyılmış dereotu serpebilirsiniz.
Arzu ederseniz turşuyu suyuyla birlikte de servis edebilirsiniz.