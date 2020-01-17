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Meze Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.01.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

Pancar ezmesi tarifi

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Pancar ezmesi tarifi

Kırmızı pancar, rengiyle gözlere tadıyla da midelere hitap eden bir sebze. Üstelik farklı tariflerde de kullanılabilir. Pancar ezmesi de bunlardan biri. Sofralarınızı süsleyecek bu nefis mezeyi mutlaka deneyin. İşte, pancar ezmesinin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet kırmızı pancar
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • 1,5 su bardağı su
  • Tuz
  • Kimyon

Hazırlanışı

Pancarları soyun.

Birkaç parçaya bölüp tencereye alın.

Tuz ve suyunu koyup yumuşayana kadar haşlayın.

Üzerine limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve kimyonu ekleyin.

Blender'dan geçirince ezmeniz hazır olacak.

Afiyet olsun...

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