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Haber Giriş: 17.01.2020 - 13:40,
Pancar ezmesi tarifi
Kırmızı pancar, rengiyle gözlere tadıyla da midelere hitap eden bir sebze. Üstelik farklı tariflerde de kullanılabilir. Pancar ezmesi de bunlardan biri. Sofralarınızı süsleyecek bu nefis mezeyi mutlaka deneyin. İşte, pancar ezmesinin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 2 adet kırmızı pancar
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet limon
- 1,5 su bardağı su
- Tuz
- Kimyon
Hazırlanışı
Pancarları soyun.
Birkaç parçaya bölüp tencereye alın.
Tuz ve suyunu koyup yumuşayana kadar haşlayın.
Üzerine limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve kimyonu ekleyin.
Blender'dan geçirince ezmeniz hazır olacak.
Afiyet olsun...