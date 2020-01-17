Pancar ezmesi tarifi

Pancarları soyun.



Birkaç parçaya bölüp tencereye alın.



Tuz ve suyunu koyup yumuşayana kadar haşlayın.



Üzerine limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve kimyonu ekleyin.



Blender'dan geçirince ezmeniz hazır olacak.



Afiyet olsun...