Paluze tarifi

Canınız tatlı çektiyse ve evde pek malzeme yoksa bu tarif tam size göre. Amasya'ya özgü paluze tatlısı hem şeker ihtiyacınızı karşılayacak hem de mutfakta işiniz çok kısa sürede bitmiş olacak. Paluzeyi hemen denemelisiniz, çok seveceksiniz...
Tencereye su koyup kaynatın.
Diğer taraftan 1 bardak su ile nişastayı karıştırıp kaynayan suya ilave edin.
Karıştırarak iyice pişirin.
Pişen nişastalı suyu bir tepsiye dökerek üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirin.
Ceviz serperek servise sunun. Sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.