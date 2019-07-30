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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.07.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Paçanga böreği nasıl yapılır?

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Paçanga böreği nasıl yapılır?

Pastırma ve kaşarı bir araya getiren paçanga böreği, büyük küçük herkesin favori böreklerinden biri. Orijinalinde pastırma bulunan paçanga böreğini dilerseniz ince dilimlenmiş sucukla da yapabilirsiniz. Peki, paçanga böreği nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

Paçanga böreği, hazır yufka ile yapılan bir börek türüdür. İç malzemesi, kaşar peyniri, pastırma, domates, maydanoz ve biberden oluşmaktadır. Her bir malzeme ince ya da küçük parçalar halinde doğranır. Bu iç malzemesi yufkanın içine koyulur ve yufka, sigara böreğinde olduğu gibi sarılır.

3 adet yufka(dörde bölünmüş)
100 gram kaşar peyniri(rendelenmiş)
80 gram çemensiz pastırma(doğranmış)
1 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)
2 adet yeşil biber(doğranmış)

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI:

Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.

Çemensiz ya da tercihe göre yemeklik pastırmayı küçük parçalar halinde kesin.

Kaşar peynirini rendeleyin.

Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın.

Yeşil biberleri halka şeklinde doğrayın.

Bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.

Üçgen yufka parçalarını mutfak tezgahının üzerine açın.

Kasede karıştırdığınız malzemeleri 1-2 kaşık olacak şekilde üçgen yufka parçasının geniş kısmına doğru yerleştirin ve önce kenarlardan katladıktan sonra rulo şeklinde sarın.

Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın.

Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın.

Sardığınız börekleri kızgın yağda kızartın.

Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu serili bir servis tabağında 2- 3 dakika kadar beklettikten sonra sıcak olarak servis edin.

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