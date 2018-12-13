Paça çorbası tarifi

Paça çorbası kimilerinin çok sevdiği kimilerinin de hayatında ağzına sürmediği bir yemek. İçeriğindeki protein, vitamin ve minerallerle çok faydalı bir çorba olan paça çorbasını evinizde yapabilir, bu nefis lezzeti ailenizle, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte paça çorbasının tarifi…
Paçaları yıkayın ve derince bir tencerenin içine aktarın. Tuz ve su ilave ederek yaklaşık 1-1,5 saat kadar kaynamaya bırakın.
Ayrı bir tencerenin içinde tereyağını eritin. Üzerine un ekleyip kavurarak kıvam almasını sağlayın. Kıvam alınca içine paçaların haşlama suyundan yarım çay bardağı kadar ilave edip unu açın. Bir kabın içinde limon suyu ve yumurta sarılarını iyice çırpın. Bu karışımı da kesilmemesine özen göstererek kavrulmuş una ekleyin. Sos haline gelince ocaktan alın.
Hazırladığınız terbiyeyi kesilmemesine dikkat ederek kaynayan paça suyunun içine yavaş yavaş ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
Sarımsakları incecik rendeleyin ya da dövün. Sirke ile karıştırın ve çorbanızın üzerine gezdirin. Tereyağını bir tavada eritin. Toz kırmızı biberi de ekleyerek hafifçe çevirin.