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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Paça çorbası tarifi
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Paça çorbası tarifi

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Paça çorbası tarifi

Paça çorbası kimilerinin çok sevdiği kimilerinin de hayatında ağzına sürmediği bir yemek. İçeriğindeki protein, vitamin ve minerallerle çok faydalı bir çorba olan paça çorbasını evinizde yapabilir, bu nefis lezzeti ailenizle, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte paça çorbasının tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 5 parça kuzu paça
  • 1 litre su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • Yarım limonun suyu
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 5 yemek kaşığı sirke
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Toz kırmızı biber

Hazırlanışı

Paçaları yıkayın ve derince bir tencerenin içine aktarın. Tuz ve su ilave ederek yaklaşık 1-1,5 saat kadar kaynamaya bırakın.

Ayrı bir tencerenin içinde tereyağını eritin. Üzerine un ekleyip kavurarak kıvam almasını sağlayın. Kıvam alınca içine paçaların haşlama suyundan yarım çay bardağı kadar ilave edip unu açın. Bir kabın içinde limon suyu ve yumurta sarılarını iyice çırpın. Bu karışımı da kesilmemesine özen göstererek kavrulmuş una ekleyin. Sos haline gelince ocaktan alın.

Hazırladığınız terbiyeyi kesilmemesine dikkat ederek kaynayan paça suyunun içine yavaş yavaş ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Sarımsakları incecik rendeleyin ya da dövün. Sirke ile karıştırın ve çorbanızın üzerine gezdirin. Tereyağını bir tavada eritin. Toz kırmızı biberi de ekleyerek hafifçe çevirin.

 

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