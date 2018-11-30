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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
30.11.2018 - 17:13, Son Güncelleme:

Özel fırınlarda saatlerce pişiyor, et severler lezzetine bayılıyor

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Özel fırınlarda saatlerce pişiyor, et severler lezzetine bayılıyor

Tütsülenmiş et dünyanın her yerinde çok sevilen, çok özel lezzetlerden. Bu lezzetin meraklıları için Türkiye’de en doğru adreslerden biri de bomontiada ve Bebek şubeleriyle The Populist.

The Populist’in menüsünde tütsülenmiş etlerle hazırlanan tabaklar geniş bir yer tutuyor. Tercihe göre kırmızı ve beyaz etin smoker fırında tütsülenmesiyle hazırlanan yemekler arasında, 10 saat boyunca pişirilen dilim brisket gibi seçenekler yer alıyor.

Menünün imza lezzetleri arasında tütsülenmiş dana kaburga ve 2-3 kişilik olarak hazırlanan tütsülenmiş kuzu kafes öne çıkıyor. 

Özel fırınlarda saatlerce pişiyor, et severler lezzetine bayılıyor

Tercihe göre tütsülenmiş tavuk eti veya brisket ile hazırlanan Populist nachos ve dana Frankfurter sosis de menüde dikkat çekenler arasında.

Daha hafif bir seçenek arayanlar için de tütsü aromalı kırmızı ve beyaz et ile hazırlanan Asya usulü tavuk salatası ve brisket et salatası uygun alternatifler.

ET SEVENLER İÇİN MUHTEŞEM BİR TARİF: NAR SOSLU DANA KABURGA

Nar Soslu Dana Kaburga | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Nar Soslu Dana Kaburga var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
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