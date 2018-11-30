Özel fırınlarda saatlerce pişiyor, et severler lezzetine bayılıyor
Tütsülenmiş et dünyanın her yerinde çok sevilen, çok özel lezzetlerden. Bu lezzetin meraklıları için Türkiye’de en doğru adreslerden biri de bomontiada ve Bebek şubeleriyle The Populist.
The Populist’in menüsünde tütsülenmiş etlerle hazırlanan tabaklar geniş bir yer tutuyor. Tercihe göre kırmızı ve beyaz etin smoker fırında tütsülenmesiyle hazırlanan yemekler arasında, 10 saat boyunca pişirilen dilim brisket gibi seçenekler yer alıyor.
Menünün imza lezzetleri arasında tütsülenmiş dana kaburga ve 2-3 kişilik olarak hazırlanan tütsülenmiş kuzu kafes öne çıkıyor.
Tercihe göre tütsülenmiş tavuk eti veya brisket ile hazırlanan Populist nachos ve dana Frankfurter sosis de menüde dikkat çekenler arasında.
Daha hafif bir seçenek arayanlar için de tütsü aromalı kırmızı ve beyaz et ile hazırlanan Asya usulü tavuk salatası ve brisket et salatası uygun alternatifler.
ET SEVENLER İÇİN MUHTEŞEM BİR TARİF: NAR SOSLU DANA KABURGA
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