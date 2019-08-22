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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
22.08.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Otlu börek nasıl yapılır? İşte adım adım otlu börek tarifi

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Otlu börek nasıl yapılır? İşte adım adım otlu börek tarifi

Otlu börek, yörelere göre malzemeleri değişen lezzetlerden biri. Isırgan otu, ebe gümeci, turp otu, semiz otu, ıspanak otlu börek içinde kullanılan otlardan bazıları ancak iç harcı damak zevkine göre değişiklik gösterebilir. Peki, otlu börek nasıl yapılır? İşte adım adım otlu börek tarifi

Beş çaylarının baş tacı börek tariflerine bir yenisini ekledik: Otlu börek. Bu börek, ıspanak, pazı, ebegümeci ve dereotundan oluşan iç harcıyla vazgeçilmezlerinden biri olacak.

OTLU BÖREK İÇİN MALZEMELER

1 adet yufka
2 yemek kaşığı zeytinyağı

HARCI İÇİN;

yarım su bardağı süt
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
Bir tutam muskat rendesi

İÇ MALZEME;

1 adet pırasanın yeşil kısmı
Ispanak, pazı, ebegümeci, dereotu, maydonoz ( bu otlar karıştırılacak )
2 diş sarımsak
3 adet arpacık soğan
3 avuç çökelek peyniri
2 çay kaşığı Karabiber
2 çay kaşığı kırmızıbiber
2 çay kaşığı tuz
Bir avuç ceviz

YAPILIŞI:

İÇİ İÇİN;

1 yemek kaşığı zeytinyağında, sarımsak ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.
İnce ince doğradığınız otları ilave ederek kavurmaya devam edin.
Ateşi kapatıp tuz, karabiber ve kırmızı biberle baharatlandırın.
Cevizi ve peyniri ekleyip karıştırın.

HARCI İÇİN;

Süt, yoğurt ve sütü bir çırpın.
Muskat rendesi ekleyip karıştırın.
Yufka tezgaha serin. Yufkanın yüzeyine hazırlanan harçtan bir parça fırça ile sürün.
İç olarak hazırlanan otlu karışımı, yufkanın her tarafına gelecek şekilde serpin.
Yufkayı, her 2 ucundan birbirine doğru büzün.
Ortadan keserek yağlanmış tepsiye yerleştirin..
Kalan yumurtalı harcı böreğin üzerine dökün.
10 dakika yufkanın harcı çekmesi için bekletin.
200 derece ısıtılmış fırında,yaklaşık 50 dak. her tarafı kızarana kadar pişirin.

 

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