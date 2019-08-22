Otlu börek nasıl yapılır? İşte adım adım otlu börek tarifi
Otlu börek, yörelere göre malzemeleri değişen lezzetlerden biri. Isırgan otu, ebe gümeci, turp otu, semiz otu, ıspanak otlu börek içinde kullanılan otlardan bazıları ancak iç harcı damak zevkine göre değişiklik gösterebilir. Peki, otlu börek nasıl yapılır? İşte adım adım otlu börek tarifi
Beş çaylarının baş tacı börek tariflerine bir yenisini ekledik: Otlu börek. Bu börek, ıspanak, pazı, ebegümeci ve dereotundan oluşan iç harcıyla vazgeçilmezlerinden biri olacak.
OTLU BÖREK İÇİN MALZEMELER
1 adet yufka
2 yemek kaşığı zeytinyağı
HARCI İÇİN;
yarım su bardağı süt
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
Bir tutam muskat rendesi
İÇ MALZEME;
1 adet pırasanın yeşil kısmı
Ispanak, pazı, ebegümeci, dereotu, maydonoz ( bu otlar karıştırılacak )
2 diş sarımsak
3 adet arpacık soğan
3 avuç çökelek peyniri
2 çay kaşığı Karabiber
2 çay kaşığı kırmızıbiber
2 çay kaşığı tuz
Bir avuç ceviz
YAPILIŞI:
İÇİ İÇİN;
1 yemek kaşığı zeytinyağında, sarımsak ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.
İnce ince doğradığınız otları ilave ederek kavurmaya devam edin.
Ateşi kapatıp tuz, karabiber ve kırmızı biberle baharatlandırın.
Cevizi ve peyniri ekleyip karıştırın.
HARCI İÇİN;
Süt, yoğurt ve sütü bir çırpın.
Muskat rendesi ekleyip karıştırın.
Yufka tezgaha serin. Yufkanın yüzeyine hazırlanan harçtan bir parça fırça ile sürün.
İç olarak hazırlanan otlu karışımı, yufkanın her tarafına gelecek şekilde serpin.
Yufkayı, her 2 ucundan birbirine doğru büzün.
Ortadan keserek yağlanmış tepsiye yerleştirin..
Kalan yumurtalı harcı böreğin üzerine dökün.
10 dakika yufkanın harcı çekmesi için bekletin.
200 derece ısıtılmış fırında,yaklaşık 50 dak. her tarafı kızarana kadar pişirin.