Osmanlı usulü aşure nasıl yapılır? Dönemin aşure malzemeleri nelerdi?

Önemli bir ritüel olan aşure, yapılışı hususunda çok önemli bir tarihe de sahiptir. Osmanlı Devleti döneminde farklı tiplerde yapılan aşure, belirli geleneklere de tabi tutulmuştur. Aşure piştikten sonra mutfakta kazan etrafında yapılan dua ibadeti, Osmanlı döneminden bugünlere gelmiş ve bazı yörelerde devam etmektedir. İşte, aşure tarifi ve aşure malzemeleri için geçmişten bugüne bilgiler

OSMANLI DÖNEMİNDE AŞURE MALZEMELERİ NELERDİ?

Aşureye bir nevi tatlı, yemişli bir çorba denebilir. İçine konanlar buğday, pirinç, nişasta, nohut, fasulye, ceviz içi, badem gibi şeylerdir. Bazılan bunlara kuru incir, bir cins kuru beyaz hurma, çekirdeksiz üzüm de ilave ederler.



Bunun süzme denen kibar bir nevi de vardır. Bu yalnız dövülmüş buğday, biraz pirinç ve badem, bir miktar nohut ile pişirilir. Soğumaya başlayınca içine yeterince misk eklenir. Her iki tip aşurenin buğday ve diğer malzemesi ayrı ayrı pişirilir, sonra birbirleriyle karıştırılır, yeterince şeker ilave edildikten sonra tekrar pişirilerek hazırlanır.



Bu suretle yapılan aşure pişince hane sahibine haber verilir. Evden bazıları mutfağa iner, kazanın etrafında oturur, bir Yasin suresi ve bir Mülk suresi okunur, hasıl olan sevabı, o haneden gelmiş geçmiş ölmüşlerin ruhuna hediye edilir. Kazanın üzerine kapatılan tepsi kaldırılır, herkes buhar suyunu uğurludur diyerek gözlerine sürer. Bir tabağa alınan ilk aşure dışarı gönderilmez, bereket getirsin diye hanede alıkonur.



Daha sonra aşure, elvan renk Saksonya testileri, kapaklı ve tabaklı kıymetli kaselere boşaltılır, üstlerine şam fıstığı, çam fıstığı, kuş üzümü, mevsimi ise bir miktar nar tanesi serpilerek kapaklan kapatılır, her birinde birer çift kase olmak üzere süslü tepsiler konur, tepsilerin üstü beyaz örtü ile bağlanarak kibar ahbaplara gönderilirdi. Getiren adama bahşiş verilip kaplar iade edilirdi. Geri kalanı büyük kaselerle yakın ahbap ve komşulara dağıtılır.



Kaselerin yıkanmadan geri verilmesi ayıp sayıldığından güzelce yıkanıp öyle verilir. Eve ayrılan aşureden ilk defa hane sahibine ufak bir kase konur.



Hane sahibi yedikten sonra aşıureyi pişiren aşçıbaşı ve çıraklarına bahşiş gönderirdi. Böyle Muharrem'de pişirilen aşı1reden şayet ilk kaşığa bakla tanesi isabet ederse bunu pek çok kimse 'bereket getirir' diye ayıır, siler, para kesesine koyardı. Bakla tanesi bir yıl kesede kaldıktan sonra hükmü geçmiş sayılır, bir yere gömülürdü

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure yapma ve dağıtma geleneği yüz yıllardır Anadolu'da devam ediyor. Evde aşure yapımı gerekli malzemeleri temin ettikten sonra oldukça pratik. İşte, aşure malzemeleri ve aşure yapımının püf noktaları...

MALZEMELER

500 gram buğday • 1 su bardağı kuru fasulye • 1/2 su bardağı nohut • 1 çay bardağı kuru üzüm • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 paket vanilya • 1/2 su bardağı fındık • 1 adet orta boy elma • 4 adet karanfil • 1,5 su bardağı toz şeker • 5 su bardağı sıcak su • 1 su bardağı süt

Servisi için:

1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın

Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.

Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Nohut, fasulye ve buğday akşamdan ıslatıldıktan sonra ayrı ayrı pişirilme işleminden sonra erken saatte kazana konularak kıvam alıncaya kadar kaynatılmalı. İsteğe göre bir bardak süt de katılabilir. Soğuduktan sonra kaselere konulan aşure, nar ve tarçın ile süslenerek dağıtılmalı.