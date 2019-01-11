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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.01.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

"Osmanlı saray yemeklerinin iddiası pilav ve yumurtada"

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"Osmanlı saray yemeklerinin iddiası pilav ve yumurtada"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, bazı coğrafyalara sadece oraya has bir yemek için güzergah gezileri düzenlendiğini belirterek, "Bölgelerdeki yemek kültürü bazen tarihi eserden ya da müzeden daha çekici, cezbedici olabiliyor" dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce Topkapı Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen "Gastronomi Turizmi: İstanbul Mutfağı" konulu programda konuşan Dursun, Osmanlı Devleti'nin yemek kültürünü ve bölgelerde yetişen faydalı otlardan yapılan yemek çeşitlerini anlattı. 

Tabiatta Allah'ın lütfettiği doğal gıdaların olduğunu belirten Dursun, bunların bilinmesinin hayat iksirinin tanınması için çok önemli olduğunu söyledi. 

Dursun, İstanbul'daki pazarlara da bu otların getirildiğini aktararak, şöyle konuştu: 

“Bazı coğrafyalar var ki sadece oraya has bir yemek için güzergah gezileri düzenleniyor. Bölgelerdeki yemek kültürü bazen tarihi eserden ya da müzeden daha çekici, cezbedici olabiliyor. Uzun yıllar Balkanlar'da rehberlik yaptım. Edirne'den Saraybosna'ya kadar o coğrafyaya kod isimler koyardım. Kosova'dan Başçarşı'ya her taraf türbe, cami ve her yerde köfte piyaz var. Bu o bölgeye has bir tur." 

Saray yemeğindeki iddiaların pilav ve yumurta üzerinden gittiğini aktaran Dursun, “Merkezi İstanbul olan büyük coğrafyamızın kendine göre nimetleri ve bereketi var. İstanbul mutfağı konuşmasının arkasında gizli olan üst başlığın, gastronomiyi de bastırmak üzere bize has, kültür coğrafyamızdan çıkan yeme içme kültürü olması lazım" değerlendirmesini yaptı. 

Osmanlı saray yemeklerinin iddiası pilav ve yumurtada


"GASTRONOMİ TURİZMİNİN ANA UNSURU İSTANBUL MUTFAĞI" 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da İstanbul'un yeme içme kültürünü ortaya koymak amacıyla programı düzenlediklerini söyledi. 

İstanbul'un saraylardan ara sokaklarına varıncaya kadar yüzlerce yemeğin merkezi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: 

"Gastronomi turizmi deyince aklımıza takılan yeme içmenin bizatihi kendisi gibi algılanıyor. Gastronomi turizmi açısından meseleye baktığımızda İstanbul mutfağı, bunun ana unsurlarından birisi. Gastronomi turizmi, zenginliğimizi ortaya koyacağımız alanlardan birisini oluşturuyor. İstanbul, yeryüzündeki en önemli varlığımız ve tezahürümüz. İstanbul, dünyaya geçmişiyle, bugünüyle ve geleceğiyle hangi sözü söylemek istiyorsak o sözün en veciz şekilde söylenebileceği bir şehirdir. İstanbul üzerinden dünyaya ve insanlığa veremeyeceğimiz hiçbir mesaj, söyleyemeyeceğimiz hiçbir söz yoktur. Bu bağlamda turizmi de değerlendirmek zorundayız." 

Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde ise Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Samancı ve Gastronomi Uzmanı Vedat Başaran konuşmacı olarak yer aldı. 

Programın ardından, Topkapı Sarayı Mutfak Bölümü gezildi. 

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