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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Ortalama ücretin 3 katına satılan meyve Endonezya'da olay oldu

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Ortalama ücretin 3 katına satılan meyve Endonezya'da olay oldu

Dünyanın en kötü kokan meyvesi diye bilinen durian’ın özel bir türü Endonezya’da tanesi 14 milyon rupiden satışa çıktı. Türk parasıyla 5224 liraya denk gelen ve J-Queen denilen bu özel durian’ın fiyatı Endonezya’da ortalama bir aylık maaşın üç katına denk geliyor.

Endonezya’da en pahalı durian 200 bin rupiye satılıyor. Maaşlar ise ortalama 3 milyon 940 bin rupi civarında.

Dolayısıyla J-Queen’in bu kadar yüksek bir fiyattan satılması ülkede infiale neden oldu. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar J-Queen’in fiyatını eleştirdi. Birçok kişi de ürünün satıldığı markete koşup fotoğrafını çekti, kişisel hesaplarında paylaştı.

Üstelik Endonezya medyasında yer alan haberlere göre, bu aşırı pahalı durian’lardan iki tanesi şimdiye kadar satıldı bile…

Ortalama ücretin 3 katına satılan meyve Endonezyada olay oldu

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Durian, jackfruit, rambutan... Adları da tatları da değişik egzotik meyveler
Durian, jackfruit, rambutan... Adları da tatları da değişik egzotik meyveler

J-Queen’in üreticisi 32 yaşındaki psikoloji öğrencisi Aka ise Endonezya’nın iki farklı bölgesinden ağaçların aşılanmasıyla elde ettiği bu türün, bilinen durian’lardan daha üstün olduğunu ifade ederek fiyatı savundu.

Aka, J-Queen ağacının her üç yılda bir meyve verdiğini de belirtti. Aka’nın tadını “fıstık ve tereyağı”na benzettiği J-Queen’in meyvesi de yumurta şeklindeki klasik durian meyvesinden farklı olarak daha yuvarlak ve altın sarısı renginde.

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Çok fazla tüketilirse öldürücü olabiliyor
Çok fazla tüketilirse öldürücü olabiliyor

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