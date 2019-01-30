Ortalama ücretin 3 katına satılan meyve Endonezya'da olay oldu
Dünyanın en kötü kokan meyvesi diye bilinen durian’ın özel bir türü Endonezya’da tanesi 14 milyon rupiden satışa çıktı. Türk parasıyla 5224 liraya denk gelen ve J-Queen denilen bu özel durian’ın fiyatı Endonezya’da ortalama bir aylık maaşın üç katına denk geliyor.
Endonezya’da en pahalı durian 200 bin rupiye satılıyor. Maaşlar ise ortalama 3 milyon 940 bin rupi civarında.
Dolayısıyla J-Queen’in bu kadar yüksek bir fiyattan satılması ülkede infiale neden oldu. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar J-Queen’in fiyatını eleştirdi. Birçok kişi de ürünün satıldığı markete koşup fotoğrafını çekti, kişisel hesaplarında paylaştı.
Üstelik Endonezya medyasında yer alan haberlere göre, bu aşırı pahalı durian’lardan iki tanesi şimdiye kadar satıldı bile…
J-Queen’in üreticisi 32 yaşındaki psikoloji öğrencisi Aka ise Endonezya’nın iki farklı bölgesinden ağaçların aşılanmasıyla elde ettiği bu türün, bilinen durian’lardan daha üstün olduğunu ifade ederek fiyatı savundu.
Aka, J-Queen ağacının her üç yılda bir meyve verdiğini de belirtti. Aka’nın tadını “fıstık ve tereyağı”na benzettiği J-Queen’in meyvesi de yumurta şeklindeki klasik durian meyvesinden farklı olarak daha yuvarlak ve altın sarısı renginde.
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