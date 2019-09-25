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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Orman meyveli pavlova tarifi
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Orman meyveli pavlova tarifi

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Orman meyveli pavlova tarifi

Adını bir balerinden alan, balerin kadar hafif bir tatlı pavlova. Yeni Zelanda’nın milli tatlısı olarak bilinse de çok lezzetli olduğu gerçeğini kimse tartışmıyor. Beze ya da içi boş diye bilinen yumurta köpüğünün üzerine yerleştirilen krema ve meyvelerle yapılan pavlova tatlısının tarifini sizin için hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz orman meyveli pavlova tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Pavlova için:

  • 3 adet yumurta beyazı
  • 1 çay kaşığı mısır nişastası
  • 1 çay kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 tutam tuz
  • 3/4 su bardağı şeker

Kreması için:

  • 230 gram labne
  • Yarım su bardağı süt kreması
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 çay kaşığı vanilya

Sosu için:

  • 1 su bardağı orman meyvesi
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı su

Hazırlanışı

Yumurta beyazlarını mikserle iyice çırpın.

Köpürmeye başlayınca içine sirkeyi, tuzu, nişastayı ve vanilyayı ilave edin ve yüksek hızda çırpmaya devam edin.

Tamamen beyazlaşınca azar azar şekeri ilave edin ve çırpmayı sürdürün.

Toplamda 10 dakika kadar çırpacaksınız. Yumurta hafif, parlak ve koyu kıvamlı bir hale gelecek.

Fırın tepsisine yağlı kağıt yayın. Fırını 120 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Yumurta akını sıkma torbası ya da kaşıkla eşit büyüklükte parçalar halinde tepsiye sıkın.

Fırında 60 dakika pişirin. Fırını kapattıktan sonra 45 dakika kapağını açmadan dinlendirin.

Krema için tüm malzemeleri mikserle çırpın ve kıvam almasını sağlayın.

Orman meyvelerini tavada 8-10 kadar pişirip sos kıvamına getirin.

Tamamen soğumasını bekleyin.

Pavlovaları fırından çıkarıp nazikçe servis tabaklarına alın.

Ortasına önce kremayı sonra da soğumuş meyveli sosu gezdirin.

Dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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