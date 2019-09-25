Adını bir balerinden alan, balerin kadar hafif bir tatlı pavlova. Yeni Zelanda’nın milli tatlısı olarak bilinse de çok lezzetli olduğu gerçeğini kimse tartışmıyor. Beze ya da içi boş diye bilinen yumurta köpüğünün üzerine yerleştirilen krema ve meyvelerle yapılan pavlova tatlısının tarifini sizin için hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz orman meyveli pavlova tarifi…
Pavlova için:
Kreması için:
Sosu için:
Yumurta beyazlarını mikserle iyice çırpın.
Köpürmeye başlayınca içine sirkeyi, tuzu, nişastayı ve vanilyayı ilave edin ve yüksek hızda çırpmaya devam edin.
Tamamen beyazlaşınca azar azar şekeri ilave edin ve çırpmayı sürdürün.
Toplamda 10 dakika kadar çırpacaksınız. Yumurta hafif, parlak ve koyu kıvamlı bir hale gelecek.
Fırın tepsisine yağlı kağıt yayın. Fırını 120 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Yumurta akını sıkma torbası ya da kaşıkla eşit büyüklükte parçalar halinde tepsiye sıkın.
Fırında 60 dakika pişirin. Fırını kapattıktan sonra 45 dakika kapağını açmadan dinlendirin.
Krema için tüm malzemeleri mikserle çırpın ve kıvam almasını sağlayın.
Orman meyvelerini tavada 8-10 kadar pişirip sos kıvamına getirin.
Tamamen soğumasını bekleyin.
Pavlovaları fırından çıkarıp nazikçe servis tabaklarına alın.
Ortasına önce kremayı sonra da soğumuş meyveli sosu gezdirin.
Dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın. Afiyet olsun…