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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Orman kebabı tarifi
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Orman kebabı tarifi

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Orman kebabı tarifi

Herkesin çok sevdiği, esnaf lokantalarından anne mutfaklarına her yerde sık sık karşımıza çıkan enfes bir yemektir. Fırında pişirebileceğiniz gibi tencerede de kolaylıkla pişirebileceğiniz orman kebabının lezzetine doyamayacaksınız. Özellikle yanında pirinç pilavıyla harika olan orman kebabının malzemeleri ve yapılışı aşağıda…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram kuzu kuşbaşı
  • 1 adet kuru soğan
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 su bardağı et suyu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet defne yaprağı
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber
  • Yarım tatlı kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Soğanları yemeklik, sarımsakları ince ince, domates, havuç ve patatesleri de küp küp doğrayın.

Kuşbaşı doğranmış kızı etini hafifçe unlayın.

Sıvı yağı tencerede iyice kızdırıp etleri 10 dakika kadar soteleyin.

Etlerinizi bir maşa yardımıyla tencereden alın.

Etin yağında yemeklik doğradığınız soğanları soteleyin.

Tereyağını ekleyip sotelemeye devam edin.

Soğanlar kavurulunca içine ince ince doğranmış sarımsakları ekleyip sotelemeye devam edin.

Sarımsaklar da yumuşayınca salçaları ilave edin.

Salçaların kokusu çıkınca içine küp küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Domatesler de yumuşayıp eriyince havuç, patates ve bezelyeleri tencereye ekleyin.

Sebzeleri de kısa süre soteledikten sonra eti yeniden tencereye alın.

Et suyunu, defne yaprağını tuzu ve karabiberi ekleyip kaynayana kadar bekleyin.

Kaynayınca altını kısın ve demlenmesi için kapağı kapalı halde 45 dakika kadar pişirin.

İçinden defne yaprağını alıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Ingimage
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