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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Ordu'nun üç yerel lezzetine coğrafi işaret tescili

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Ordu'nun üç yerel lezzetine coğrafi işaret tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, Ordu’nun Akkuş fasulyesinden sonra ‘Kabataş helvası’, ‘Perşembe ceviz helvası’ ve ‘Yayla pancar turşu’sunun patent tescillerinin yapıldığını açıkladı. Duyar, Ünye taşı ve Ünye beyaz bentonit taşı için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Ordu’da yapıldı. Toplantıda, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın müracaatıyla Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası ve ordu yayla pancarı turşusu için coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, Ordu yöresine ait Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancar turşusunun yapılan çalışmalar sonucu tescillendiğini söyledi. 2012 yılında Akkuş fasulyesinin de tescil edildiğini hatırlatan Duyar, Ordu’da şu an itibariyle 4 tane ürünün tescil kazandığını söyledi.

Ürün tescilinin önemli olduğunu hatırlatan Duyar, markalaşan ürünlerin iyi korunması gerektiğini ifade ederek, “Esas iş bundan sonraki faaliyetlerimize düşüyor ve artık bu bölgemizin bir markası haline geliyor. Bunları gözümüz gibi korumamız gerekiyor” dedi. 

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Ordu’da iki ürünün daha başvuru aşamasının devam ettiğini hatırlatan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, Ünye taşı ve Ünye beyaz bentonit taşı için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Duyar, 750 binden fazla, büyük nüfuslu, potansiyeli olan bölge için bu ürünlerin yetersiz olduğunu belirterek, “Eğer bir potansiyel araştırması yapıp, başka ürünlerin değerlendirilmesi için biz kurum olarak elimizden gelen her türlü gayreti Ordu ili için göstereceğiz. Bu 3 yeni tescilli ürünümüzün başta üreticilerimize, Ordu ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve ürünlerden bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu. 

"MARKA KALİTEDİR"

Ordu Valisi Seddar Yavuz da toplantıda yaptığı konuşmada tescil edilen ürünlerin Ordu’ya hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin coğrafi işaretleme konusunda zayıf olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, coğrafi işaretlemenin ülkeler arası bir yarış olduğunu vurguladı. Vali Yavuz birçok milli ürünün komşu ülkelere kaptırıldığını ifade ederek, gelir elde edilmesi için fark oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Vali Yavuz, markalaşmanın ve tescillemenin önemine değinerek, Ordu’da birçok ürün için tescilleme yapılabileceğini söyledi. Vali Yavuz, “Markanın ne olduğunu bilmezsek, marka nedir sorusunu doğru cevaplayamazsak, para kazanamayız. Marka, kaliteyi garanti eder. Tescil de hakeza bir tanımlamadır. Ordu kivisini tescil edebiliriz. Nasıl tescil edebiliriz? Hepsi kivi ama değil mi? farklı tarafını ortaya koyacaksınız. Belki büyüklüğünü, belki kokusunu, aromasını bir şey bulacaksınız onu tescil etmemiz gerekiyor. Mesela melocan yiyoruz restoranlarda. Yiyoruz fakat tescili yok” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası ve Ordu yayla pancarı turşusu için tescil başvurusunda bulunan Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teşekkür eden Vali Yavuz, amaçlarının sadece bir ürünü tescil ettirmek değil, aynı zamanda gelir elde etmek olduğuna vurgu yaptı.

Ordunun üç yerel lezzetine coğrafi işaret tescili


DOKA: "MARKA TESCİLİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Programda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman bir konuşma yaparak, üretim ve tarım sektörünün dışında özellikle yöresel ürünlerin belirlenerek coğrafi işaretlerinin alınması için hedef oluşturduklarını vurguladı. 

Coğrafi işaretlemenin yapılmasının ardından devam eden süreci son derece önemli olduğunu belirten Adıyaman, “Biz Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak turizm ve üretim sektörleri dışında, tarım sektörleri dışında özellikle yöresel ürünlerde önemli bir strateji belgesi hazırladık ve bu stratejiyi adım adım uygulamaya çalışıyoruz. Tüm ürünlerimize bölgenin özelliklerini yansıtacak biçimde coğrafi işaretlerin alınması gibi bir hedefimiz var ama bunu yaparken sadece coğrafi işaretlerin alınması ve bunların tescili değil, tescilden sonraki süreç çok daha önemsiyoruz. Çünkü tescilden sonra bu işin denetim boyutu var, markalaşma boyutu var, ticarileşme boyutu var özellikle üstünde durduğumuz nokta burası. İnşallah bölgemiz için yeni bir ekonomik açılım alanı olacak. Bu konuda biz çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Programda sonunda tescil belgesi almaya hak kazanan Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası ve Ordu yayla pancarı turşusu için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi takdim töreni yapıldı. 

Ordu Valiliği ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA) tarafından düzenlenen ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, OTSO Başkanı Servet Şahin, DOKA Ordu İl Koordinatörü Harun Göçer, bazı ilçe kaymakamları, il müdürleri ile OTSO üyeleri de katıldı.

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