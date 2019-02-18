Oopsie ekmeği tarifi

Adını ve tarifini yanlış yapılan bir ekmekten aldığı söylenen oopsie (İngilizce 'amanın' gibi bir ünlem) ekmeği hem özel beslenmek zorunda olanların hem de “Ekmek yemeden doymuyorum ama fazlası da çok zararlı” diyenlerin imdadına yetişiyor. Yapımı oldukça kolay olan glutensiz oopsie ekmeğini denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda…
Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırın.
Yumurta beyazlarını ve tuzu yoğun bir kıvam alana kadar mikserle çırpın.
Diğer yandan yumurta sarılarını, peyniri ve kabartma tozunu iyice çırpın.
Bu karışımın yarısını, yumurta beyazı ve tuz karışımına ilave edin.
Bu ekmeğin en önemli noktası, iki karışımı söndürmeden alttan üste doğru spatula ile yavaşça karıştırmanız.
Kalan karışımı da dökerek, tamamen homojen olana kadar yavaş yavaş karıştırın.
Dikdörtgen bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Karışımı 6 eşit parçada yuvarlaklar halinde yerleştirin. Dilerseniz muffin kalıplarında da pişirebilirsiniz.
Önceden 150 derece ısıttığınız fırında, üstü kızarana kadar pişirin.
4-5 saat dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.