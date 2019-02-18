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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Oopsie ekmeği tarifi
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Oopsie ekmeği tarifi

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Oopsie ekmeği tarifi

Adını ve tarifini yanlış yapılan bir ekmekten aldığı söylenen oopsie (İngilizce 'amanın' gibi bir ünlem) ekmeği hem özel beslenmek zorunda olanların hem de “Ekmek yemeden doymuyorum ama fazlası da çok zararlı” diyenlerin imdadına yetişiyor. Yapımı oldukça kolay olan glutensiz oopsie ekmeğini denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 100 gram krem peynir
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Tuz

Hazırlanışı

Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırın.

Yumurta beyazlarını ve tuzu yoğun bir kıvam alana kadar mikserle çırpın.

Diğer yandan yumurta sarılarını, peyniri ve kabartma tozunu iyice çırpın.

Bu karışımın yarısını, yumurta beyazı ve tuz karışımına ilave edin.

Bu ekmeğin en önemli noktası, iki karışımı söndürmeden alttan üste doğru spatula ile yavaşça karıştırmanız.

Kalan karışımı da dökerek, tamamen homojen olana kadar yavaş yavaş karıştırın.

Dikdörtgen bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Karışımı 6 eşit parçada yuvarlaklar halinde yerleştirin. Dilerseniz muffin kalıplarında da pişirebilirsiniz.

Önceden 150 derece ısıttığınız fırında, üstü kızarana kadar pişirin. 

4-5 saat dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
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