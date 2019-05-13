Online yemek sipariş sektörüne yeni bir oyuncu geliyor: Yemekgelir.com

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriOnline yemek sipariş sektörüne yeni bir oyuncu geliyor: Yemekgelir.com
GeriYemek Kültürü Online yemek sipariş sektörüne yeni bir oyuncu geliyor: Yemekgelir.com
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
Fotoğraf: Ingimage
13.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Online yemek sipariş sektörüne yeni bir oyuncu geliyor: Yemekgelir.com

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Online yemek sipariş sektörüne yeni bir oyuncu geliyor: Yemekgelir.com

Tüketici elektroniği ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Royal Şirketler Grubu, yemek sektörünü ve restoranları rahatlatmak, tüketicilere daha avantajlı ve kolay yemek siparişi verme deneyimini yaşatmak amacıyla, start-up projesi Yemekgelir.com’u hayata geçirdi. "Türkiye'nin online yemek sipariş platformu" olan Yemekgelir.com, 3 fazda toplam 50 milyon TL yatırım garantisi alarak 2017 yılında planlandı. Mayıs 2018’de projeye start verildi, Haziran-Temmuz 2019’da tüm Türkiye’de faaliyet başlangıcı planlanıyor.

Projenin, online yemek siparişi sektöründeki tekelleşmenin ve restoranlara uygulanan yüksek komisyonların önüne geçerek, Türkiye’deki online yemek sektörünün büyümesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Düşük komisyonların ve fiyatların markalaşma yolunda etkili olduğunu düşünen Yemekgelir.com platformu, hem restoranlara hem de tüketicilere avantajlar sağlamayı öncelikli hedefleri arasına aldı. Restoranlara büyük avantajlar sunan Yemekgelir.com ilk olarak, restoranlardan alacağı komisyon oranını sektörde uygulanan oranların yüzde 50 altına çekti. 

Düşük komisyon uygulamalarının sektörü büyüteceğini düşündüklerini belirten Yemekgelir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Doğuhan Öngel, almış oldukları düşük komisyonun neredeyse yarısının platform kullanıcılarına “YePuan” uygulamalarıyla geri ödendiğini belirtti. Öngel, Yemekgelir.com’un sunduğu avantajlardan biri olacak olan Yepuan uygulaması hakkında şunları söyledi:  “Bu sayede restoranlar kazanırken, tüketiciler de yemek siparişi sırasında biriken puan paraları sayesinde tekrar yemek siparişi verme avantajını yakalıyor.”

Tüm Türkiye’de aynı anda faaliyete geçmek üzere yola çıkan Yemekgelir.com, Türkiye’nin 81 ilinde hizmet verecek. 2019’un son çeyreğinde ise büyük ilçeleri hizmet ağına dahil ederek, online yemek sektörünün şu andaki hakimi olan Alman, İspanyol ve Rus menşeili şirketlerle rekabette önemli bir alan kazanacak.

Yemekgelir.com’un, orta ve uzun vadeli hedefi ise sistemi yurt dışına transfer ederek uluslararası online yemek sipariş platformu olabilmek. Bu aşamada Yemekgelir.com’un restoranlardan beklentisi, Yemekgelir.com markasına güvenip desteklenmeleri ve bu uzun yolculukta omuz omuza iş ortaklığını hayata geçirebilmek.

Yemekgelir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Doğuhan Öngel,  online yemek siparişi sektöründe oluşan tekelleşme ve ticari baskı nedeniyle Türkiye orjinli online yemek firmalarının ayakta kalmadıklarını belirtiyor. Uluslararası firmaların baskısı ile karşı karşıya kalan yerli firmaların ayakta kalmadığını, bu durumun da restoranlar için çok ciddi dezavantajlar oluşturduğunu vurguluyor. Düşük komisyon ve daha kaliteli hizmetin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Öngel, “Tekelleşmenin önüne geçecek mücadeleyi vermeye hazırız ve haziran-temmuz döneminde Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda faaliyete başlamayı planlamaktayız” dedi.  

Öngel ayrıca restoran ve platform kullanıcılarından bu süreç boyunca kendilerine inanmalarını isterken, yenilikçi projeleri ile karşılarına çıkmaya hazırlandıklarını hizmet kalitesini yükseltme adına restoran ve platform kullanıcılarının da fikir, düşünce ve önerilerine açık olduklarını ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Online yemek sipariş sektörüne yeni bir oyuncu geliyor: Yemekgelir.com

Salihli odun köftenin lezzeti için meşe odunu şart

Ramazanın favori tatlısı "dondurmalı hurma"

Tokat çöreği iftar ve sahur sofralarını süslüyor