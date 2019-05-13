Online yemek sipariş sektörüne yeni bir oyuncu geliyor: Yemekgelir.com

Projenin, online yemek siparişi sektöründeki tekelleşmenin ve restoranlara uygulanan yüksek komisyonların önüne geçerek, Türkiye’deki online yemek sektörünün büyümesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Düşük komisyonların ve fiyatların markalaşma yolunda etkili olduğunu düşünen Yemekgelir.com platformu, hem restoranlara hem de tüketicilere avantajlar sağlamayı öncelikli hedefleri arasına aldı. Restoranlara büyük avantajlar sunan Yemekgelir.com ilk olarak, restoranlardan alacağı komisyon oranını sektörde uygulanan oranların yüzde 50 altına çekti.

Düşük komisyon uygulamalarının sektörü büyüteceğini düşündüklerini belirten Yemekgelir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Doğuhan Öngel, almış oldukları düşük komisyonun neredeyse yarısının platform kullanıcılarına “YePuan” uygulamalarıyla geri ödendiğini belirtti. Öngel, Yemekgelir.com’un sunduğu avantajlardan biri olacak olan Yepuan uygulaması hakkında şunları söyledi: “Bu sayede restoranlar kazanırken, tüketiciler de yemek siparişi sırasında biriken puan paraları sayesinde tekrar yemek siparişi verme avantajını yakalıyor.”

Tüm Türkiye’de aynı anda faaliyete geçmek üzere yola çıkan Yemekgelir.com, Türkiye’nin 81 ilinde hizmet verecek. 2019’un son çeyreğinde ise büyük ilçeleri hizmet ağına dahil ederek, online yemek sektörünün şu andaki hakimi olan Alman, İspanyol ve Rus menşeili şirketlerle rekabette önemli bir alan kazanacak.

Yemekgelir.com’un, orta ve uzun vadeli hedefi ise sistemi yurt dışına transfer ederek uluslararası online yemek sipariş platformu olabilmek. Bu aşamada Yemekgelir.com’un restoranlardan beklentisi, Yemekgelir.com markasına güvenip desteklenmeleri ve bu uzun yolculukta omuz omuza iş ortaklığını hayata geçirebilmek.

Yemekgelir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Doğuhan Öngel, online yemek siparişi sektöründe oluşan tekelleşme ve ticari baskı nedeniyle Türkiye orjinli online yemek firmalarının ayakta kalmadıklarını belirtiyor. Uluslararası firmaların baskısı ile karşı karşıya kalan yerli firmaların ayakta kalmadığını, bu durumun da restoranlar için çok ciddi dezavantajlar oluşturduğunu vurguluyor. Düşük komisyon ve daha kaliteli hizmetin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Öngel, “Tekelleşmenin önüne geçecek mücadeleyi vermeye hazırız ve haziran-temmuz döneminde Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda faaliyete başlamayı planlamaktayız” dedi.

Öngel ayrıca restoran ve platform kullanıcılarından bu süreç boyunca kendilerine inanmalarını isterken, yenilikçi projeleri ile karşılarına çıkmaya hazırlandıklarını hizmet kalitesini yükseltme adına restoran ve platform kullanıcılarının da fikir, düşünce ve önerilerine açık olduklarını ifade etti.