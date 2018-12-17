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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
17.12.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Ocak başında kebap yelleyen tek kadın

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Ocak başında kebap yelleyen tek kadın

Kahramanmaraş’ta, KOSGEB desteğiyle 2 yıl önce lokanta açan Nazan Gözükara, yanında çalışan ustalardan ders aldıktan sonra ocağın başına geçip kebap pişirmeye başladı. Kebap hazırlama ve pişirmenin diğer yemeklere göre zor olduğunu belirten Gözükara, "Hem müşterilerim memnun hem ben memnunum" dedi.

Kahramanmaraş’ta 3 çocuk annesi Nazan Gözükara, eşinden ayrıldıktan sonra evinin geçimini sağlamak için çocuk hastanesi yakınlarında lokanta açtı. KOSGEB’den destek de alan Gözükara, daha sonra bir şeyler üretmek adına kasadan ocağın başına geçerek kebap pişirmeye karar verdi. Yanında çalışan ustalardan aldığı eğitimin sonunda Adana, kuşbaşı, ciğer, tavuk şiş gibi her türlü kebabı kendi elleriyle hazırlayıp pişiren ve döner de hazırlayan Gözükara, kentte başka kadınların da lokanta işlettiğini, ancak kebap hazırlayan ve ocağın başında kebap yelleyen tek kadının kendisi olduğunu söyledi.

Ocak başında kebap yelleyen tek kadın


Kebap pişirmenin diğer yemeklere göre zor olduğunu ifade eden Gözükara, şöyle konuştu:

"1-1,5 yıl kadar bunun eğitimini aldım çok becerikli ustalarımdan. ’Sen artık yapabilirsin’ dedikleri anda ocağımın başına kendim geçtim. Çok ağır ve zor bir iş ama severek yapınca çok farklı şeyler girebiliyor işin içine. Hem müşterilerim memnun şu anda bu durumdan, hem ben memnunum. Kebap hazırlayıp diğer yemeklere göre pişirmek daha zor. Çünkü telafi etme şansınız yok. Orada müşteri karşınızda, direkt yapıp onu sunmak zorundasınız. Önce mideye, damağa, göze çok güzel etmek zorundasınız. Özellikle kebaba gelen müşteri etin tam manasıyla artık ustası olmuş, o lezzetin gurmesi olmuş insanlar. Ona hitap edebilmesi için de gerçekten kaliteli bir şeyler sunmanız gerekiyor."

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