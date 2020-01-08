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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 08.01.2020 - 17:25,Son Güncelleme:/

Ocak ayında hangi balıklar yenir? Ocak ayı balıkları ve pişirme ipuçları

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Ocak ayında hangi balıklar yenir? Ocak ayı balıkları ve pişirme ipuçları

Balık özellikle kış aylarında sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. Ancak balığı lezzetli tüketmek için doğru pişirme tekniklerine ve mevsimine göre balık seçimine büyük dikkat göstermek gerekiyor. Eğer siz de balığın zamanlamasına dikkat edenlerdenseniz, ocak ayında yemeniz gereken balıkları ve pişirme tekniklerini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...

Ocak ayında en çok çıkan balıklardan biri uskumrudur. Lüfer, palamut ve istavrit de aynı lezzetle tüketilebilir.

Hamsi ve kefal tam kıvamını bulup yağlanır. Dolayısıyla bu ay tüketeceğiniz kefal ve hamsinin tadına doyum olmaz.

Bu ay bol ve lezzetli olan diğer balıklar çinekop ve mezgittir.

Uskumru dolması tarifi
Uskumru dolması tarifi

Peki ocak ayının balıkları nasıl pişirilir? İşte cevabı:

Uskumru: Izgarası ve dolması meşhurdur. Tuzlaması da çok lezzetlidir.

Lüfer: Mevsiminde ızgarası makbuldür. Pilaki ya da buğulama da yapılabilir.

Palamut: Izgarada ve fırında nefis olur.

İstavrit: Tavada ve fırında pişirilebilir.

Fırında istavrit tarifi
Fırında istavrit tarifi

Kefal: Buğulaması lezzetlidir.

Hamsi: Tavada, fırında ve ızgarada pişirilebilir. Buğulaması ve yahnisi de çok lezzetli olur.

Mezgit: Tavada ve ızgarada güzel olur.

Pazılı mezgit sarma tarifi
Pazılı mezgit sarma tarifi

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