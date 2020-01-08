Ocak ayında hangi balıklar yenir? Ocak ayı balıkları ve pişirme ipuçları

Ocak ayında en çok çıkan balıklardan biri uskumrudur. Lüfer, palamut ve istavrit de aynı lezzetle tüketilebilir.

Hamsi ve kefal tam kıvamını bulup yağlanır. Dolayısıyla bu ay tüketeceğiniz kefal ve hamsinin tadına doyum olmaz.

Bu ay bol ve lezzetli olan diğer balıklar çinekop ve mezgittir.

Peki ocak ayının balıkları nasıl pişirilir? İşte cevabı:

Uskumru: Izgarası ve dolması meşhurdur. Tuzlaması da çok lezzetlidir.

Lüfer: Mevsiminde ızgarası makbuldür. Pilaki ya da buğulama da yapılabilir.

Palamut: Izgarada ve fırında nefis olur.

İstavrit: Tavada ve fırında pişirilebilir.

Kefal: Buğulaması lezzetlidir.

Hamsi: Tavada, fırında ve ızgarada pişirilebilir. Buğulaması ve yahnisi de çok lezzetli olur.

Mezgit: Tavada ve ızgarada güzel olur.