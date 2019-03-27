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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Nurtaç tatlısı tarifi
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Nurtaç tatlısı tarifi

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Nurtaç tatlısı tarifi

Şerbetli tatlıları hepimiz çok seviyoruz. Hele ki şöyle kütür kütür cevizli, çıtır çıtır irmikli bir şerbetli tatlı olursa. Nurtaç tatlısı bu kriterlerin hepsini sağlıyor. Sizin de sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz nurtaç tatlısının tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı,
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 1 yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2-2,5 su bardağı un

İçi için:

  • Dövülmüş ceviz içi

Bulamak için:

  • 1 kase irmik

Şerbeti için:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 4-5 damla limon suyu

Hazırlanışı

Un haricindeki hamur malzemeleri yoğurma kabına alıp elinizle karıştırın.

Ununu azar azar ilave ederek güzelce yoğurun ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp avuç içinde bastırarak inceltin ve ortasını çukurlaştırın.

Çukura dövülmüş ceviz içinden koyup kapatın.

Ağzını kapatıp elinizde yuvarlayarak şekillendirin.

Tatlıları irmiğe bulayıp fırın tepsisine dizin.

Fırını 175 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verin ve tatlıların üzeri kızarana kadar pişirin.

Tatlıları fırından alıp soğumaya bırakın.

Bu arada şerbeti için suyu ve şekeri tencerede karıştırıp ocağın üzerinde kaynamaya bırakın.

Şerbeti ocaktan alıp kaşıkla tatlıların üzerine gezdirin.

Şerbetini çeken tatlıların üzerini süsleyip servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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