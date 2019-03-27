Nurtaç tatlısı tarifi

Şerbetli tatlıları hepimiz çok seviyoruz. Hele ki şöyle kütür kütür cevizli, çıtır çıtır irmikli bir şerbetli tatlı olursa. Nurtaç tatlısı bu kriterlerin hepsini sağlıyor. Sizin de sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz nurtaç tatlısının tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Hamuru için:
İçi için:
Bulamak için:
Şerbeti için:
Un haricindeki hamur malzemeleri yoğurma kabına alıp elinizle karıştırın.
Ununu azar azar ilave ederek güzelce yoğurun ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp avuç içinde bastırarak inceltin ve ortasını çukurlaştırın.
Çukura dövülmüş ceviz içinden koyup kapatın.
Ağzını kapatıp elinizde yuvarlayarak şekillendirin.
Tatlıları irmiğe bulayıp fırın tepsisine dizin.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi fırına verin ve tatlıların üzeri kızarana kadar pişirin.
Tatlıları fırından alıp soğumaya bırakın.
Bu arada şerbeti için suyu ve şekeri tencerede karıştırıp ocağın üzerinde kaynamaya bırakın.
Şerbeti ocaktan alıp kaşıkla tatlıların üzerine gezdirin.
Şerbetini çeken tatlıların üzerini süsleyip servis yapın.