Nuraniye kabakla yapılan çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir mezedir. Özellikle yoğurtlu meze sevenlerin mutlaka denemesi gereken nuraniyenin tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. İşte herkesin çok beğeneceğine emin olduğumuz nuraniye tarifi…
Kabakları soyup rendeleyin.
Taze soğan, nane, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın.
Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Taze soğanları yağda kavurun.
Kabakları ekleyip kavurmaya devam edin.
Son olarak pirinçleri ekleyip üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
Pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
İçine kıydığınız yeşillikleri ekleyip soğumaya bırakın.
Sarımsakları dövüp yoğurtla karıştırın.
Soğuyan kabakların üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin.
Üzerine pul biber serpip soğuk servis edin.