Nugget nasıl yapılır? Evde çıtır çıtır nugget yapılışı
Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan nugget, hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bir tavuk yemeği. Peki tavuğu herkese sevdiren nugget nasıl yapılır? Nugget yapmanın püf noktaları nelerdir? Lezzetli nugget yapmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları bütün incelikleriyle hemen aşağıda…
Öncelikle nugget yapmak için 600 gram tavuk göğsüne, yarım çay kaşığı tuza, karabibere, 5 yemek kaşığı una, 2 yumurtaya, 1 yemek kaşığı süzme yoğurda, 3 yemek kaşığı mısır nişastasına, 5 yemek kaşığı galeta ununa ve tavukları kızartmak için de yarım su bardağı ayçiçeği yağına ihtiyacınız var.
Malzemeleriniz hazırsa nugget yapmaya başlayalım.
Tavuk göğsünü yağından ve derisinden arındırmakla başlayın. Tavuk göğsünü kare parçalar halinde kesin. Tuz ve karabiberini ilave edin. Bu aşamada dilerseniz tuz ve karabiber yerine toz sebze çeşnileri kullanarak farklı aromalar elde edebilirsiniz.
Un ve mısır nişastasını bir tabağa döküp karıştırın. Derin bir kapta, yumurtaları ve yoğurdu çırpın. Galeta ununu da başka bir tabağa aktarın. Nugget yaparken galeta unu yerine mısır unu veya ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz.
Baharatını ilave ettiğiniz tavuk göğüslerini, önce mısır nişastası ve un karışımına daha sonra çırpılmış yumurta ve yoğurt karışımına ve en son galeta ununa bulayın.
Ayçiçeği yağını bir tavada kızdırmaya başlayın. Sırasıyla karışımlara buladığınız tavuk parçalarını, kısık ateşte renk alana kadar güzelce kızartın.
Kızarttığınız tavuk parçalarını kağıt havlu üzerine alın. Kısa süre dinlendirin. Bu arada dilediğiniz baharat ve sosları ilave edin. Nugget’larınız hazır hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
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