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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
04.03.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Nugget nasıl yapılır? Evde çıtır çıtır nugget yapılışı

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Nugget nasıl yapılır? Evde çıtır çıtır nugget yapılışı

Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan nugget, hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bir tavuk yemeği. Peki tavuğu herkese sevdiren nugget nasıl yapılır? Nugget yapmanın püf noktaları nelerdir? Lezzetli nugget yapmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları bütün incelikleriyle hemen aşağıda…

Öncelikle nugget yapmak için 600 gram tavuk göğsüne, yarım çay kaşığı tuza, karabibere, 5 yemek kaşığı una, 2 yumurtaya, 1 yemek kaşığı süzme yoğurda, 3 yemek kaşığı mısır nişastasına, 5 yemek kaşığı galeta ununa ve tavukları kızartmak için de yarım su bardağı ayçiçeği yağına ihtiyacınız var.

Malzemeleriniz hazırsa nugget yapmaya başlayalım.

Tavuk göğsünü yağından ve derisinden arındırmakla başlayın. Tavuk göğsünü kare parçalar halinde kesin. Tuz ve karabiberini ilave edin. Bu aşamada dilerseniz tuz ve karabiber yerine toz sebze çeşnileri kullanarak farklı aromalar elde edebilirsiniz.

Susamlı parmak tavuk tarifi
Susamlı parmak tavuk tarifi

Un ve mısır nişastasını bir tabağa döküp karıştırın. Derin bir kapta, yumurtaları ve yoğurdu çırpın. Galeta ununu da başka bir tabağa aktarın. Nugget yaparken galeta unu yerine mısır unu veya ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz.

Baharatını ilave ettiğiniz tavuk göğüslerini, önce mısır nişastası ve un karışımına daha sonra çırpılmış yumurta ve yoğurt karışımına ve en son galeta ununa bulayın.

Ayçiçeği yağını bir tavada kızdırmaya başlayın. Sırasıyla karışımlara buladığınız tavuk parçalarını, kısık ateşte renk alana kadar güzelce kızartın.

Yelpaze patates tarifi
Yelpaze patates tarifi

Kızarttığınız tavuk parçalarını kağıt havlu üzerine alın. Kısa süre dinlendirin. Bu arada dilediğiniz baharat ve sosları ilave edin. Nugget’larınız hazır hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Barbekü sos tarifi
Barbekü sos tarifi

Tavuk 101Tavuk pişirmeden önce ne yapılmalı? Fırında tavuk pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tavuklar nasıl daha çıtır olur? Tavuk ile ilgili bütün sorularınızın cevapları burada...
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