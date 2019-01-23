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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.01.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Bu simitler Çorlu'da bir fırında yapılıyor, özelliği sır gibi saklanıyor

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Bu simitler Çorlu'da bir fırında yapılıyor, özelliği sır gibi saklanıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir simit fırını normal simitten farklı olarak yağlı simit üretmeye başladı. Vatandaşların tercihi de yeni ürünle birlikte değişti.

Türklerin fast food'u olarak anılan, günün her saatinde hemen her köşe başında kolaylıkla bulunan simit Çorlu’da bir fırında normal simitlerden farklı olarak üretiliyor.

Günün hemen her saatinde tüketilen yiyeceklerin başında gelen simide lezzet katmak isteyen bir fırın, yağlı simit üretmeye başladı.

Yağlı simidin sırrını vermek istemeyen simit ustaları simidin Çorlu’nun meşhur lezzetleri arasında yer aldığını belirtti.

Bu simitler Çorluda bir fırında yapılıyor, özelliği sır gibi saklanıyor

Erhan Engin adlı simit ustası, "İstanbul Kumkapı simit fırınında 12 yıldır çalışıyorum. Normal simitlerimiz hijyenik ortamlarda yapılıyor. Hamurunu yapıyoruz. Ondan sonra beklemeye alıyoruz. Bekledikten sonra bağlama yapıyoruz. Bağladıktan sonra şerbetliyoruz. Yine bekliyor. 10-15 dakika bekliyor, kabarıyor. Ondan sonra atılma vaziyetine geçiyor. Lezzetini meşe odunuyla taş fırından alıyor. Yağlı simitlerde de işlem aynı şekilde başlıyor ve devam ediyor. Onun malzeme farkı var. Malzeme farkı da bizde kalsın, meslek sırrı, öyle diyelim. Yağlı simitlerimiz daha güzel oluyor. Ağızda bisküvi gibi dağılıyor. Daha gevrek, daha güzel. Müşterilerimize onu tavsiye ediyoruz ve tercih ediyorlar" dedi.

Bu simitler Çorluda bir fırında yapılıyor, özelliği sır gibi saklanıyor

Müşteriler de yağlı simidin lezzetinin normal simitten farklı olduğunu kaydetti.

Bu simitler Çorluda bir fırında yapılıyor, özelliği sır gibi saklanıyor

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