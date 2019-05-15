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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
15.05.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Noodle nedir? Sebzeli noodle tarifi

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Noodle nedir? Sebzeli noodle tarifi

Noodle, Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Erişteye benzer bir yapısı olan noodle, beraberinde bir sosla veya bir çorbada servis edilebilir. Kendi içinde birlikte kullanılan malzemelere göre bir çok çeşidi vardır. En temel çeşitleri tavuklu ve sebzeli noodledır. Peki, noodle nedir? Noodle nasıl pişirilir?

Noodle, gerilmiş, ekstrüde edilmiş veya yassı haddelenmiş ve genellikle uzun, ince şeritler veya dalgalar, helisler, borular, teller veya kabukları içeren, katlanmış veya başka kesilmiş veya şekillendirilmiş çeşitli şekillerden birine kesilmiş mayasız hamurlardır. Çorbanın içerisine katılabilen, kızartılabilen noodle, özellikle hızlıca akşam yemeği hazırlamak isteyenler için ideal bir lezzet.

SEBZELİ NOODLE TARİFİ

Tavukları ve ince ince kesilmiş, kabak havuç ve kapya biberi tavada az yağda soteleyin.
Bu arada noodle’ı haşlayıp kenara alın.
Tavanın altın kapattıktan sonra taze soğanı da kesip ekleyin.
Tuz ve karabiber ekleyin
Noodle ve sebzeleri bir araya getirip karıştırın.

PÜF NOKTALARI

- Buğdaydan yapılmış bir paket noodle 3 dakika kaynar suda bekletilir.
- Çok kızdırılmış bir tavaya orta ebatta doğranmış sebzeler atılır. 
- Sebzeler diriliklerini yitirmeden, suyu iyice süzülen noodle eklenir, üzerine biraz galeta unu ve  bolca soya sosu eklenir.
- En önemli noktalardan biri bunları yaparken tüm malzemelerin harmanlanmasını sağlamaktır.

 

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