Noodle nedir? Sebzeli noodle tarifi
Noodle, Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Erişteye benzer bir yapısı olan noodle, beraberinde bir sosla veya bir çorbada servis edilebilir. Kendi içinde birlikte kullanılan malzemelere göre bir çok çeşidi vardır. En temel çeşitleri tavuklu ve sebzeli noodledır. Peki, noodle nedir? Noodle nasıl pişirilir?
Noodle, gerilmiş, ekstrüde edilmiş veya yassı haddelenmiş ve genellikle uzun, ince şeritler veya dalgalar, helisler, borular, teller veya kabukları içeren, katlanmış veya başka kesilmiş veya şekillendirilmiş çeşitli şekillerden birine kesilmiş mayasız hamurlardır. Çorbanın içerisine katılabilen, kızartılabilen noodle, özellikle hızlıca akşam yemeği hazırlamak isteyenler için ideal bir lezzet.
SEBZELİ NOODLE TARİFİ
Tavukları ve ince ince kesilmiş, kabak havuç ve kapya biberi tavada az yağda soteleyin.
Bu arada noodle’ı haşlayıp kenara alın.
Tavanın altın kapattıktan sonra taze soğanı da kesip ekleyin.
Tuz ve karabiber ekleyin
Noodle ve sebzeleri bir araya getirip karıştırın.
PÜF NOKTALARI
- Buğdaydan yapılmış bir paket noodle 3 dakika kaynar suda bekletilir.
- Çok kızdırılmış bir tavaya orta ebatta doğranmış sebzeler atılır.
- Sebzeler diriliklerini yitirmeden, suyu iyice süzülen noodle eklenir, üzerine biraz galeta unu ve bolca soya sosu eklenir.
- En önemli noktalardan biri bunları yaparken tüm malzemelerin harmanlanmasını sağlamaktır.
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