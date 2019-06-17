Nohutlu bulgurlu sulu köfte tarifi

Köfte tariflerinin en sevilenlerinden sulu köfteyi bu kez farklı bir şekilde yorumladık: Nohutlu bulgurlu sulu köfte… Yapılışı kolay ve pratik olan nohutlu bulgurlu sulu köfteyi yaz-kış tüketebilirsiniz. Peki, nohutlu bulgurlu sulu köfte nasıl yapılır?
Nohutları bir gün önceden ıslatarak yemeği pişirmeden önce 15 dakika kadar düdüklüde haşlayın.
Bulguru yıkayıp süzün ve bir yoğurma kabına alın.
Kıymayı, soğanı, maydanozu, tuzu ve karabiberi ilave edip iyice yoğurun.
Köfte hamurundan fındık küçüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Yarım litre suyun içine domates salçasını ve zerdeçalı ekleyin.
Kaynayınca tuzu ve tereyağını ilave edip 5 dakika daha kaynatın.
Haşlanmış nohut ve köfteleri salçalı-tereyağlı suyun içinde 10 dakika pişirin.
Sıcak servis yapın.