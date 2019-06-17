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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Nohutlu bulgurlu sulu köfte tarifi
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Nohutlu bulgurlu sulu köfte tarifi

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Nohutlu bulgurlu sulu köfte tarifi

Köfte tariflerinin en sevilenlerinden sulu köfteyi bu kez farklı bir şekilde yorumladık: Nohutlu bulgurlu sulu köfte… Yapılışı kolay ve pratik olan nohutlu bulgurlu sulu köfteyi yaz-kış tüketebilirsiniz. Peki, nohutlu bulgurlu sulu köfte nasıl yapılır?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram yağsız kıyma
  • 150 gram ince bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Nohutları bir gün önceden ıslatarak yemeği pişirmeden önce 15 dakika kadar düdüklüde haşlayın.

Bulguru yıkayıp süzün ve bir yoğurma kabına alın.

Kıymayı, soğanı, maydanozu, tuzu ve karabiberi ilave edip iyice yoğurun.

Köfte hamurundan fındık küçüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Yarım litre suyun içine domates salçasını ve zerdeçalı ekleyin.

Kaynayınca tuzu ve tereyağını ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Haşlanmış nohut ve köfteleri salçalı-tereyağlı suyun içinde 10 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
Nohutlu bulgurlu sulu köfte sulu köfte nasıl yapılır
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