Ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi sevenler ama nişastasız un kurabiyesi nasıl yapılır diye merak edenler için nişastasız tarifimizi açıklıyoruz. İşte enfes, lezzetinden hiçbir şey eksilmeyen nişastasız un kurabiyesi tarifi...
Nişastasız un kurabiyesi hazırlarken önce un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri geniş bir kasede yoğurun. Ardından kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurmaya devam edin.
Nişastasız un kurabiyesi hamuru hazır olunca ikiye bölün ve merdane yardımıyla 1 parmak kalınlığında açın. Un kurabiyesi parçalarını dilediğiniz büyüklükte kesip tepsiye yerleştirin. Biz üzerine çatal ile çizgi çekmeyi seviyoruz ama bu karar tamamen size kalmış.
Un kurabiyeniz hazır olduğunda 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Nişastasız un kurabiyesini fırında tutacağınız süre fırınınızın ayarına göre değişebilir. Pembeleşince almanızı öneririz.
Kurabiyeler ilk çıktığında yumuşaktır ancak zamanla sertleşir. Soğuduğunda pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun