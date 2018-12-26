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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Nişastasız un kurabiyesi tarifi
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Nişastasız un kurabiyesi tarifi

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Nişastasız un kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi sevenler ama nişastasız un kurabiyesi nasıl yapılır diye merak edenler için nişastasız tarifimizi açıklıyoruz. İşte enfes, lezzetinden hiçbir şey eksilmeyen nişastasız un kurabiyesi tarifi...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1,5 yemek kaşığı toz badem
  • 1 yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Alabildiği kadar un

Hazırlanışı

Nişastasız un kurabiyesi hazırlarken önce un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri geniş bir kasede yoğurun. Ardından kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurmaya devam edin.

Nişastasız un kurabiyesi hamuru hazır olunca ikiye bölün ve merdane yardımıyla 1 parmak kalınlığında açın. Un kurabiyesi parçalarını dilediğiniz büyüklükte kesip tepsiye yerleştirin. Biz üzerine çatal ile çizgi çekmeyi seviyoruz ama bu karar tamamen size kalmış.

Un kurabiyeniz hazır olduğunda 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Nişastasız un kurabiyesini fırında tutacağınız süre fırınınızın ayarına göre değişebilir. Pembeleşince almanızı öneririz. 

Kurabiyeler ilk çıktığında yumuşaktır ancak zamanla sertleşir. Soğuduğunda pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

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