Ninelerin tarifleri turistik tesislerin menüsüne girecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Lezizz HaberleriNinelerin tarifleri turistik tesislerin menüsüne girecek
GeriLezizz Haberler Ninelerin tarifleri turistik tesislerin menüsüne girecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
Sinan Balcıkoca, Bursa (AA)
06.11.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Ninelerin tarifleri turistik tesislerin menüsüne girecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ninelerin tarifleri turistik tesislerin menüsüne girecek

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, turistik tesislerde "İtalyan, Meksika, Fransız mutfağı" değil, Türk mutfağının sunulması, bunun da "kebap, döner veya pide"den ibaret olmaması gerektiğini belirterek, "TAFED olarak yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık" dedi.

TAFED olarak A'dan Z'ye bu ülkede üretilen ürünlere sahip çıkma misyonlarının olduğunu vurgulayan Açıköz, yerli ürünlerle yerli yemekler sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Açıköz, yabancı turistlere sunulan yemeklerde sistemin değişmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye gelen insanlara İtalyan ise İtalyan, Fransız ise Fransız yemeği vermeye çalışıyoruz. Siz yurt dışına gittiğinizde Türk yemeği görmek ister misiniz? Tabii ki isteyebilirsiniz ama öncelikle o kültürle beraber tarihi yerler, müzeleri görmek istersiniz" ifadelerini kullandı.

Gastronominin Türkiye'de bu zamana kadar kulak ardı edildiğini anlatan Açıköz, "Aslında bu ülkenin gastronomi konusunda dünyanın hiçbir ülkesinden eksiği yok fazlası var. 7 coğrafi bölgemiz var. 7 bölgenin yeme içme alışkanlıkları birbirinden farklı. Sanki 7 ülkeyi bir arada barındırıyormuşuz gibi. Hatta ilden ile ilçeden ilçeye değişen yemek kültürü alışkanlıklarımız var" diye konuştu.

Açıköz, bu topraklarda tarihi eser gibi kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş birçok yemeğin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gidin restoranlara 50 yaş üzerindeki insanlara sorun, hep çocukluğunda yedikleri lezzetleri söylerler. İnsanlar bunları özlüyor, o yemekler bugün sofralara gelmiyor. TAFED olarak yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık. Bunun üzerinde uzun süredir duruyoruz. Çalışmalarımızda daha da hızlanacağız. Biz ecdadımızla ne kadar övünsek azdır."

Türkiye'nin tesis zengini olduğunu ve kaliteli mekanlarının bulunduğuna dikkati çeken Açıköz, şunları kaydetti:

"Dünyayı gezin Türkiye'deki kalitede tesisler yok. Güney ve Ege otellerinde ise bazı sistemlerin değişmesi lazım. 'İtalyan, Meksika, Fransız mutfağı' diyorlar, yapılsın ama öncelikle Türk mutfağına önem verilmeli. Yabancı turist Türkiye'de 15-20 gün kalıyorsa Türk yemeklerinin tadına bir kez bakıyor. 'Türk büfesi' sadece kebap, döner veya pideden ibaret değil. Onun için 'Türk büfesi' adı altında haftanın farklı günlerinde 7 bölgemizin yemeklerinin sunulması gerekiyor. Bunun için meslek adına ne gerekiyorsa TAFED olarak otellere her türlü desteği vermeye hazırız." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Ninelerin tarifleri turistik tesislerin menüsüne girecek

Doğdukları yer aynı, lezzetleri farklı: Dönerin kardeşi pideli köfte

Bu müzede dolaşmayı mideniz kaldırmayabilir

Sivrihisar'ın muska baklavasına coğrafi işaret