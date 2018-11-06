Ninelerin tarifleri turistik tesislerin menüsüne girecek
Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, turistik tesislerde "İtalyan, Meksika, Fransız mutfağı" değil, Türk mutfağının sunulması, bunun da "kebap, döner veya pide"den ibaret olmaması gerektiğini belirterek, "TAFED olarak yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık" dedi.
TAFED olarak A'dan Z'ye bu ülkede üretilen ürünlere sahip çıkma misyonlarının olduğunu vurgulayan Açıköz, yerli ürünlerle yerli yemekler sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Açıköz, yabancı turistlere sunulan yemeklerde sistemin değişmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye gelen insanlara İtalyan ise İtalyan, Fransız ise Fransız yemeği vermeye çalışıyoruz. Siz yurt dışına gittiğinizde Türk yemeği görmek ister misiniz? Tabii ki isteyebilirsiniz ama öncelikle o kültürle beraber tarihi yerler, müzeleri görmek istersiniz" ifadelerini kullandı.
Gastronominin Türkiye'de bu zamana kadar kulak ardı edildiğini anlatan Açıköz, "Aslında bu ülkenin gastronomi konusunda dünyanın hiçbir ülkesinden eksiği yok fazlası var. 7 coğrafi bölgemiz var. 7 bölgenin yeme içme alışkanlıkları birbirinden farklı. Sanki 7 ülkeyi bir arada barındırıyormuşuz gibi. Hatta ilden ile ilçeden ilçeye değişen yemek kültürü alışkanlıklarımız var" diye konuştu.
Açıköz, bu topraklarda tarihi eser gibi kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş birçok yemeğin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Gidin restoranlara 50 yaş üzerindeki insanlara sorun, hep çocukluğunda yedikleri lezzetleri söylerler. İnsanlar bunları özlüyor, o yemekler bugün sofralara gelmiyor. TAFED olarak yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık. Bunun üzerinde uzun süredir duruyoruz. Çalışmalarımızda daha da hızlanacağız. Biz ecdadımızla ne kadar övünsek azdır."
Türkiye'nin tesis zengini olduğunu ve kaliteli mekanlarının bulunduğuna dikkati çeken Açıköz, şunları kaydetti:
"Dünyayı gezin Türkiye'deki kalitede tesisler yok. Güney ve Ege otellerinde ise bazı sistemlerin değişmesi lazım. 'İtalyan, Meksika, Fransız mutfağı' diyorlar, yapılsın ama öncelikle Türk mutfağına önem verilmeli. Yabancı turist Türkiye'de 15-20 gün kalıyorsa Türk yemeklerinin tadına bir kez bakıyor. 'Türk büfesi' sadece kebap, döner veya pideden ibaret değil. Onun için 'Türk büfesi' adı altında haftanın farklı günlerinde 7 bölgemizin yemeklerinin sunulması gerekiyor. Bunun için meslek adına ne gerekiyorsa TAFED olarak otellere her türlü desteği vermeye hazırız."
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