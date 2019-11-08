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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
08.11.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlısı malzemeleri ve tarifi

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Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlısı malzemeleri ve tarifi

Nevzine, şerbetli tatlılardandır. Kayseri yöresine ait olan tatlılardan nevzine, dilimlenerek soğuk olarak servis yapılır. Şerbetinde şeker ve üzüm pekmezinin birlikte kullanılması, bu tatlıyı diğer şuruplu tatlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte, Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tatlısı malzemeleri ve tarifi...

Nevzine tatlısı yaparken; un ve kabartma tozu ile elde edilen hamura, ana malzeme olarak tahin, yoğurt ve ceviz ilave edilir. Elde edilen harç koyu bir kıvam elde edilene kadar yoğrulur. Hamur, yağlı bir kalıba alınır ve üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. İşte, adım adım nevzine tarifi

NEVZİNE İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta
2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
4 yemek kaşığı tahin
3 yemek kaşığı yoğurt
250 gram tereyağı
5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

Süslemek için:

50 gram toz antep fıstığı

Şerbeti için:

4 su bardağı su
2,5 su bardağı toz şeker
yarım su bardağı pekmez

YAPILIŞI:

Şerbeti yapmak için:

Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakın.

Bunun için su ve şekeri bir tencerede şerbet kıvamına gelene dek yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Şerbet kıvamını aldıktan sonra ocağın altını kapatın ve pekmezi ilave edin.

Şerbetiniz hazır, bir kenarda soğumaya bırakın.

Hamuru için:

Yoğurmak için derince bir kabın içerisine unu ve kabartma tozunu koyun.

Ortasına bir çukur açıp, içerisine yumurta, yoğurt ve tahini ilave edip güzelce yoğurun.

Tereyağını bir kapta eritin ve hazırladığınız hamura, tereyağı biraz ılıklaştıktan sonra azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edin.

İnce çekilmiş cevizleri de hamura ekleyip, ele yapışmayan bir hamur elde edene dek güzelce yoğurun.

Hamur oldukça yağlı olduğu için fırın kabını yağlamanıza gerek yok.

Isıya dayanıklı bir fırın kabına hazırladığınız hamuru güzelce bastırıp düzleştirerek yayın.

Hamurun üstünü düzleştirdikten sonra çatalla hafifçe delikler açarak desen verin.

Ardından dilimleyin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstü kızarana dek 30 dakika pişirin.

Tatlı fırından çıkar çıkmaz, henüz çok sıcakken, hazırlamış ve soğumaya bırakmış olduğunuz soğuk şerbeti tatlının üstüne dökün.

Kendi kendine şerbeti çekmesi ve soğuması için bırakın.

Tatlı tüm şerbeti çekip, soğuduktan sonra, buzdolabında bir süre dinlendirin ve üstünü toz antep fıstığıyla süsleyerek servis edin.

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