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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tarifi

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Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tarifi

Kayseri bölgesine ait olan nevzine, şerbetli tatlılardandır. Tahin ve pekmezin muhteşem uyumunu içerisinde barındıran nevzine tatlısı özellikle bayram sofralarını şenlendiriyor. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte, adım adım nevzine tatlısının tarifi

Kayseri'nin yöresel tatlarından nevzine, lezzetiyle diğer yörelerde de ün salmış durumda. Un ve kabartma tozu ile elde edilen hamura, ana malzeme olarak tahin, yoğurt ve ceviz ilave ediliyor. Elde edilen harç koyu bir kıvam elde edilene kadar yoğrulduktan sonra yağlanmış ve ısıya dayanıklı bir kabın içerisine pişiriliyor, dondurmayla sunuma hazırlanıyor.

Malzemeler:

1 kilogram un
1 yumurta
1 su bardağı ceviz
1 su bardağı tahin
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket tereyağı
2 yemek kaşığı sirke
2 çay kaşığı karbonat
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
2 bardak su
1 çay bardağı pekmez

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Nevzine nasıl yapılır?

Şerbeti için; 3 su bardağı şeker ve 2 bardak su kaynatılır. Ocaktan alınıp ılınmaya bırakılır. Ilınan şerbete 1 çay bardağı pekmez eklenir.
Hamuru için; tereyağı eritilir ve yoğurma kabına dökülür. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sirkeyi ve 2 çay kaşığı karbonatı eklenir, azar azar un ilave ederek hamur yoğrulmaya başlanır, tahin de eklenir. Hamur toparlanmaya başlayınca dövülmüş cevizler de eklenir. Hamur fırın tepsisine alınır ve el ile bastırılarak düzleştirilir. Çatalın sırt kısmını hafifçe bastırıp hiç kaldırmadan tatlımızın üzerini dalgalı bir şekilde çizilir ve kare porsiyonlar halinde dilimlenir. 180 derecede ısıtılmış fırında pişmeye bırakılır. Tatlı piştikten sonra ılınmaya bırakılır. Ilınan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökülür.

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