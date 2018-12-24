Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tarifi
Kayseri bölgesine ait olan nevzine, şerbetli tatlılardandır. Tahin ve pekmezin muhteşem uyumunu içerisinde barındıran nevzine tatlısı özellikle bayram sofralarını şenlendiriyor. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte, adım adım nevzine tatlısının tarifi
Kayseri'nin yöresel tatlarından nevzine, lezzetiyle diğer yörelerde de ün salmış durumda. Un ve kabartma tozu ile elde edilen hamura, ana malzeme olarak tahin, yoğurt ve ceviz ilave ediliyor. Elde edilen harç koyu bir kıvam elde edilene kadar yoğrulduktan sonra yağlanmış ve ısıya dayanıklı bir kabın içerisine pişiriliyor, dondurmayla sunuma hazırlanıyor.
Malzemeler:
1 kilogram un
1 yumurta
1 su bardağı ceviz
1 su bardağı tahin
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket tereyağı
2 yemek kaşığı sirke
2 çay kaşığı karbonat
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
2 bardak su
1 çay bardağı pekmez
Nevzine nasıl yapılır?
Şerbeti için; 3 su bardağı şeker ve 2 bardak su kaynatılır. Ocaktan alınıp ılınmaya bırakılır. Ilınan şerbete 1 çay bardağı pekmez eklenir.
Hamuru için; tereyağı eritilir ve yoğurma kabına dökülür. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sirkeyi ve 2 çay kaşığı karbonatı eklenir, azar azar un ilave ederek hamur yoğrulmaya başlanır, tahin de eklenir. Hamur toparlanmaya başlayınca dövülmüş cevizler de eklenir. Hamur fırın tepsisine alınır ve el ile bastırılarak düzleştirilir. Çatalın sırt kısmını hafifçe bastırıp hiç kaldırmadan tatlımızın üzerini dalgalı bir şekilde çizilir ve kare porsiyonlar halinde dilimlenir. 180 derecede ısıtılmış fırında pişmeye bırakılır. Tatlı piştikten sonra ılınmaya bırakılır. Ilınan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökülür.
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