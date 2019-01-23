Neden uçakta yediğimiz yiyecekler daha tatsız gelir?
Uçağa binmeden önce yanınıza aldığınız yiyecekleri havadayken yediğinizde karadakine kıyasla daha lezzetsiz geldiklerini fark etmiş miydiniz? Peki bunun sebebini biliyor musunuz? Bunun sebebi yol yorgunluğu ya da zihninizin size oynadığı bir oyun değil. Uçakta yediğimiz yemeklerin daha lezzetsiz olmasının, tamamen bilimsel bir açıklaması var.
Apollo Ay Misyonu ekibiyle birlikte çalışan beslenme uzmanı Dr. Herbert Stone, bu olayın sebebini araştırmış. Dr. Stone’a göre, bunun en büyük sebebi uçakların içindeki havanın soğuk olması. Soğuk ortamlarda yediklerimizin tadını sıcaktaki kadar iyi alamıyoruz.
Üstelik uçağın içindeki basınç kandaki oksijen seviyesini düşürdüğü için koku alma duyumuzu da etkiliyor. Koku alamadığımız zaman tat alma duyumuz da etkileniyor. Stone, aynı yiyecekleri deniz seviyesinde tükettiğimizde çok daha fazla tat alacağımızı ifade ediyor.
Son olarak uçaktaki sesler de yediklerimizden aldığımız tadın azalmasına neden oluyor. Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre gürültülü ortamlarda tuzun tadını yüzde 20 ila 30 daha az, şekerin tadını ise yüzde 15 ila 20 daha az alıyoruz. Ekşi ve meyveli tatlarla ilgili algımızda ise pek değişiklik olmuyor.
UÇAK MENÜLERİ BUNA GÖRE HAZIRLANIYOR
Aslına bakılırsa uçaklarda servis edilen yiyecekler de bu mantıkla düşünerek hazırlanıyor. Baharatlar, turunçgiller, mantar, peynir ya da et gibi umami aromaları, yüksek irtifada da hissedilebildiği için uçak menüleri bu malzemelere ağırlık verilerek yapılıyor.
Tarçın, zencefil, domates, parmesan peyniri, mantar, soya, et ve mercimek, uçak yemeklerinin lezzetini artırmak için en sık kullanılan malzemeler.
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