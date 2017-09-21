Neden her zaman büyük boy pizza sipariş etmelisiniz? Cevabı matematik veriyor

Birçok insan bu soruyu "Açlık durumuma göre" diye cevaplar. Ancak eğer paranızın karşılığını son kuruşuna kadar almak istiyorsanız, yapmanız gereken şey tercihinizi hep büyük boy pizzadan yana kullanmak.

Daha büyük pizzalar daha pahalı oldukları için bu tavsiye ilk bakışta saçma geliyor ama aslında pizza büyüdükçe gram başına ödediğimiz para azalıyor.

Amerikan radyosu NPR'ın Planet Money (Para Gezegeni) isimli blog'unda Quoctrung Bui bu durumu şöyle anlatıyor:

"Geçen yıl bir mühendisle birlikte öğle yemeği için pizza yemeye gittik. Mühendis bana çok fazla aç olmadığını ama yine de 20 santimetrelik küçük boydansa, 30 santimetrelik orta boyu sipariş edeceğini çünkü orta boyun aslında küçüğün iki katı büyüklükte olduğunu, fiyat farkının ise çok az olduğunu söyledi.

"Daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Ama büyük pizzaların daha kazançlı olmasının sebebi aslında çok basit: Pizzalar daire şeklindedir ve bir dairenin alanı yarıçapın karesi arttıkça artar. O nedenle 40 santimetrelik bir pizza 20 santimetrelik pizzanın 2 katı değil 4 katı büyüklüğündedir.

"Dahası ABD'nin neresinde olursanız olun, pizza fiyatlarına baktığınızda daha büyük pizza aldığınızda çok daha kazançlı olduğunuzu görürsünüz."

Öte yandan, hayattaki kararlarınızı her zaman matematik yönetmek zorunda değil tabii ki. Özellikle tek başınaysanız kocaman bir pizzayı yiyebilmeniz mümkün olmayabilir. Gereğinden fazla yemek istemiyorsanız ya da artanları saklayabilecek bir durumda değilseniz, siz yine yiyeceğiniz kadar pizza söylemeye devam edin. Matematik uğruna sağlığınızı yitirmenizi istemeyiz.

"BEN DIŞARIDAN PİZZA SÖYLEMEM EVDE YAPARIM" DİYENLER İÇİN DE BİR ÖNERİMİZ VAR