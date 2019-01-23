Nar ekşisi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve nar ekşisi tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriNar ekşisi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve nar ekşisi tarifi
GeriMutfak Tüyoları Nar ekşisi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve nar ekşisi tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
23.01.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Nar ekşisi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve nar ekşisi tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nar ekşisi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve nar ekşisi tarifi

Nar kış aylarının en lezzetli ve faydalı meyvelerinin başında geliyor. Özellikle aralık ve ocak aylarında bol bol tüketilmesi gereken narın sofralarımızda nar ekşisi olarak da çok önemli bir yeri var. Kısırdan salataya birçok tarife lezzet katan nar ekşisini, marketlerden almak yerine evinizde yapmak istiyorsanız size çok uygun bir tarifimiz var. Püf noktalarıyla da desteklediğimiz nar ekşisi tarifi hemen aşağıda…

Nar ekşisi adı üzerinde ekşi nardan elde edilir. Tatlı narla nar ekşisi yapamazsınız. Bu nedenle nar ekşisi yapacaksanız, satıcıya ekşi nara ihtiyacınız olduğunu ısrarla belirtmelisiniz.

1 litre nar ekşisi yapmak için ortalama 15 kilogram kabuklu nar kullanılır. Yapacağınız nar ekşisinin miktarını önceden hesaplayıp ona göre malzeme almalısınız.

Nar ekşisinin tadının bozulmasını istemiyorsanız, narları soyduğunuzda beyaz zarlarını iyice ayıkladığınızdan emin olun. Aksi takdirde nar ekşisinin tadı acı olacaktır.

Nar ekşili soslu bulgur köftesi tarifi
Nar ekşili soslu bulgur köftesi tarifi

Nar suyu asit oranı yüksek bir meyve suyudur. Bu nedenle mutlaka çelik tencerede kaynatılmalıdır. Başka tür metaller asitle etkileşime girdiğinde hem nar ekşisinin tadı bozulur hem de sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Nar ekşisine sonradan tuz ilave etmeyi unutmayın. Aksi takdirde ekşinizin mayalanma süreci devam edecektir.

Nar ekşisi yapmak için ekşi nar ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz dışında hiçbir malzemeye ihtiyacınız yok.

Nar ekşili ve limonlu piliç but tarifi
Nar ekşili ve limonlu piliç but tarifi

Öncelikle narların kabuklarını bıçakla çizin. Ardından tahta bir kaşık yardımıyla vurarak nar tanelerinin iyice dökülmesini sağlayın. Narları mutfak robotundan geçirerek iyice ezin. Ardından süzgece alıp elinizle bastırarak sularıyla posalarını birbirinden ayırın.

Süzdüğünüz nar suyunu geniş bir tencerede 3-4 saat kadar kaynatın. Kaynadıkça üzerinde köpükler oluşacak, bunları bir kaşıkla toplayın. Yoğun fakat akışkan pekmez kıvamı aldığında içine tuzu ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Soğuyana kadar dinlendirdiğiniz nar ekşisini şişelere aktarıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

6
Salataların olmazsa olmazı nar ekşisinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz
Salataların olmazsa olmazı nar ekşisinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

NARI BİR DE BU TARİFTE DENEYİN, BAYILACAKSINIZ

Nar Soslu Dana Kaburga | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Nar Soslu Dana Kaburga var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Nar ekşisi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve nar ekşisi tarifi

Ayva tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Pasta keki (pandispanya) nasıl yapılır?

Mereng nedir, nasıl yapılır?