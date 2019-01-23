Nar ekşisi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve nar ekşisi tarifi
Nar kış aylarının en lezzetli ve faydalı meyvelerinin başında geliyor. Özellikle aralık ve ocak aylarında bol bol tüketilmesi gereken narın sofralarımızda nar ekşisi olarak da çok önemli bir yeri var. Kısırdan salataya birçok tarife lezzet katan nar ekşisini, marketlerden almak yerine evinizde yapmak istiyorsanız size çok uygun bir tarifimiz var. Püf noktalarıyla da desteklediğimiz nar ekşisi tarifi hemen aşağıda…
Nar ekşisi adı üzerinde ekşi nardan elde edilir. Tatlı narla nar ekşisi yapamazsınız. Bu nedenle nar ekşisi yapacaksanız, satıcıya ekşi nara ihtiyacınız olduğunu ısrarla belirtmelisiniz.
1 litre nar ekşisi yapmak için ortalama 15 kilogram kabuklu nar kullanılır. Yapacağınız nar ekşisinin miktarını önceden hesaplayıp ona göre malzeme almalısınız.
Nar ekşisinin tadının bozulmasını istemiyorsanız, narları soyduğunuzda beyaz zarlarını iyice ayıkladığınızdan emin olun. Aksi takdirde nar ekşisinin tadı acı olacaktır.
Nar suyu asit oranı yüksek bir meyve suyudur. Bu nedenle mutlaka çelik tencerede kaynatılmalıdır. Başka tür metaller asitle etkileşime girdiğinde hem nar ekşisinin tadı bozulur hem de sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
Nar ekşisine sonradan tuz ilave etmeyi unutmayın. Aksi takdirde ekşinizin mayalanma süreci devam edecektir.
Nar ekşisi yapmak için ekşi nar ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz dışında hiçbir malzemeye ihtiyacınız yok.
Öncelikle narların kabuklarını bıçakla çizin. Ardından tahta bir kaşık yardımıyla vurarak nar tanelerinin iyice dökülmesini sağlayın. Narları mutfak robotundan geçirerek iyice ezin. Ardından süzgece alıp elinizle bastırarak sularıyla posalarını birbirinden ayırın.
Süzdüğünüz nar suyunu geniş bir tencerede 3-4 saat kadar kaynatın. Kaynadıkça üzerinde köpükler oluşacak, bunları bir kaşıkla toplayın. Yoğun fakat akışkan pekmez kıvamı aldığında içine tuzu ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın.
Soğuyana kadar dinlendirdiğiniz nar ekşisini şişelere aktarıp buzdolabında saklayabilirsiniz.
NARI BİR DE BU TARİFTE DENEYİN, BAYILACAKSINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle