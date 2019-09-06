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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Muzlu tart nasıl yapılır? Adım adım muzlu tart tarifi

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Muzlu tart nasıl yapılır? Adım adım muzlu tart tarifi

Meyvelerin en sevilenlerinden muz ve hamur işlerinin en estetiği tartı bir araya getirdik. Muzlu tartın ağızları sulandıran görüntüsü, özellikle doğum günü sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday. Peki, muzlu tart nasıl yapılır? Adım adım muzlu tart tarifini derledik.

Muzlu tart tarifi

50 gr un
140 gr toz şeker
1 tutam tuz
400 ml süt
2 yumurta sarısı
10 çorba kaşığı tereyağı
3 adet muz
Yarım çubuk vanilya
2 paket yulaflı bisküvi
5 yemek kaşığı bal

Muzlu tart nasıl yapılır?

50 gr un, 140 gr toz şeker ve 1 tutam tuzu küçük bir tencereye koyup orta-yüksek ateşte pişirmeye başlayın.
400 ml sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin.
Sütün tamamını ekledikten sonra göz göz olana kadar pişirmeye devam edin.
Tencerenin altını kapadıktan sonra 2 yumurta sarısını çırpın.
Sıcak karışımdan yumurta sarısına 2 kaşık ekleyip ılıtın.
Ardından yumurtalı karışımı tencereye ekleyip, çırparak pişirme işlemine devam edin.
2-3 dakika kaynattıktan sonra yarım vanilyanın çekirdeklerini ve 1,5 çorba kaşığı tereyağını da tencereye atıp altını kapatın.
Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin.
2 paket yulaflı bisküviyi ezin.
Tavada 2-3 dakika kavurup üzerine 8,5 çorba kaşığı tereyağı ekleyin.
Hafif renk değiştirmeye başlayınca iki yemek kaşığı balda karıştırın içine ve tart kalıbına yayıp her tarafına yapışana kadar iyice bastırın.
Üzerine ince ince dilimlediğiniz 2 adet muzu dizin.
Hazırladığınız muhallebiyi de döküp 170 derece fanlı fırında 15 dakika pişirin. Soğutun.
Kalan 1 muzu da dilimleyip üzerine koyun. en son 3 yemek kaşığı bal üzerinde gezdirin.

 

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