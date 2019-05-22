Muzlu frambuazlı smoothie bowl tarifi

Smoothie’nin içine yulaf gibi tok tutan malzemelerin katılması ve smoothie karışımının bir kasede servis edilmesine, smoothie bowl deniyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu çok lezzetli ve doyurucu smoothie’yi denemek isterseniz, leziz muzlu frambuazlı smoothie bowl tarifimiz hemen aşağıda…
Üzeri için:
Kullanacağınız muzu dilimleyip bir poşetin içine aktarın.
Dilimlediğiniz muzu ve frambuazları donması için bir gece önceden dondurucuya kaldırın.
Dondurulmuş muz dilimlerini ve frambuazları, badem sütüyle karıştırın.
Karışımı tamamen pürüzsüz bir hal alana kadar blender'dan geçirin.
Karışımı bir kasenin içine alıp güzelce yayın.
Üzerini dilediğiniz malzemelerle, istediğiniz gibi süsleyip çeşitlendirebilirsiniz.
Muzlu ve frambuazlı smoothie bowl hazır, hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.