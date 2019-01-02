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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA
02.01.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Mutfakta sıfır atıkla tasarrufun eğitimini alıyorlar

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Mutfakta sıfır atıkla tasarrufun eğitimini alıyorlar

Ankara'da aşçılık kursu öğrencileri, mutfakta israfı önlemek için aldıkları eğitimlerle yemek üretim ve tüketim sürecinde arta kalan malzemelerden sağlıklı yemekler yapmayı öğreniyor.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi (ÇAHEM) aşçılık kursu öğrencileri, yemek üretim ve tüketim sürecinde arta kalan malzemelerden sağlıklı yemekler yaparak mutfakta israfı önlüyor.

Türkiye'den ÇAHEM, Fransa'dan Albert de Mun, İsveç'ten Virginska okulları ve Hindistan'dan Uluslararası Otelcilik Enstitüsüyle ortaklaşa yürütülen "Bilinçli Yiyecek İçecek Hizmetleri Sürdürülebilir Sistemler" projesi kapsamında, kursiyerler ve öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan "İsrafı Önleyen Yemek Tarifleri" ve "Sebze ve Meyveleri Saklama Yöntemleri" kitaplarıyla toplum bilinçlendiriliyor. 

ÇAHEM mutfak atölyesinde, yemek üretiminde ortaya çıkan kabak kabuğundan "kabak kabuğu kavurması" ve ıspanak kökünden "ıspanak kökü yemeği",
ürünlerin tüketimi sonucu artan pilavdan "yayla çorbası", bayat ekmekten ise "bayat ekmek tatlısı"nı öğrencileriyle birlikte yapan Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Leyla Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfakta israfı önleyerek aile ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. 

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Mutfakta israf farkındalığı oluşturmak için anketler düzenleyip bilgilendirici sunumlar yaptıklarını belirten Yağız, "Projemiz, 'İsraf Farkındalığı', 'Tarladan Tabağa', 'Yiyecek Üretiminde İklimsellik' ve 'Sürdürülebilir Yiyecek Tüketiminde Toprağa Zarar Vermeden Sağlık Farkındalığı' olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor" dedi. 

Aile ekonomisine destek vermek isteyen ev kadınlarına çağrıda bulunan Yağız, yemeğin üretim, tüketim, saklama ve servis aşamasında artan malzemelerle sağlıklı yemekler yaparak mutfakta yüzde 100 oranında israfı önleyebileceklerini ifade etti. 

"MUTFAĞA GİREN HER ŞEY MUHAKKAK ÜRÜNE DÖNER"

Artan malzemelerin sofralara tekrar kazandırılmasının mümkün olduğunu dile getiren Yağız, şöyle devam etti: 

"Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi ekmek. Ekmeğin o kadar çok kullanım alanı var ki yani birden fazla tarifler verilebilir. Örneğin, bayat ekmek tatlısı, bayat ekmek köftesi ve balık ekmek yapılabilir. Mutfağa giren her şey muhakkak ürüne döner. Artan ürünlerden yemek yapabilirsiniz. Örneğin kabağı soyduktan sonra kabuğu atılır, onu atmak yerine haşlayıp kabak kavurması yapabiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum, mutfağa giren ya da artan her üründen yemek yapılabilir." 

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25 BİN KİŞİYE İSRAF FARKINDALIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ

Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nden esinlenildiğini söyledi. Bu kapsamda, 2 yıl önce mutfakta "sıfır" atık için yola çıktıklarını, ÇAHEM bünyesinde çeşitli kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik israf ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti: 

"Şu anda eğitim öğretim yılı başı itibari ile 43 bin civarında bir kursiyerimiz var. Bu kursiyerimizin yaklaşık yüzde 60'lık kısmına da bu proje içerisinde ortaya çıkan ürünlerin nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgilendirici eğitimler verdik. Bu oran ise 25 bin civarında bir sayıya tekabül ediyor. Yıl sonuna kadar bütün kursiyerlerimize benzer eğitimleri vereceğiz." 

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MUTFAKTA İSRAFTAN KAÇINMANIZI SAĞLAYACAK DÖRT İPUCU

İsraftan kaçınmanızı sağlayacak 4 ipucuBayat yiyecekler tekrar nasıl tüketilir? Yumurtaların tazeliği nasıl anlaşılır? Yeşilliklerin saklama ömrü nasıl uzatılır? İsraftan kaçınmanızı sağlayacak ipuçları ve bu soruların cevapları videomuzda...
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