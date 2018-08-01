Zayıf insanların favori 9 lezzeti

KURUYEMİŞ

İlk bakışta mantıksız görünüyor olabilir ama Kaliforniya'daki Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre, çerez yiyenlerin obez olma ihtimali, yemeyenlere göre yüzde 46 daha düşük! Akademi adına konuşan Alissa Rumsey, "Çerezler protein, lif ve doymamış yağ oranı açısından zengindir" diyor; "Çerez tüketmek, kan şekerinin yükselmesine ve insülin değerinin normal seviyede tutulmasına yarar. Çerez yerseniz, vücudunuz aldığınız kaloriyi bedende tutmaz." Fakat tabii ki, her şeyin fazlası zarar. Rumsey, günde 20-24 adet badem, 14 ceviz, 28 yer fıstığı, 14 antep fıstığı veya 16 kaju tüketmeyi tavsiye ediyor. Badem içi, ceviz ve fındık mutlaka listenizde olmalı.

PATLAMIŞ MISIR

Patates cipsi ve diğer abur cuburları bir kenara bırakın. Çok canınız isterse, kendinize mısır patlatın. Tabii bunun için patlamış mısır makinesi almanız şart. Eski yöntemlerle içine yağ doldurup patlatılan mısırlarda çok kalori var ama makinede patlatırsanız, bir tabak mısır patlağı size sadece 30 kalori olarak geri döner. Rumsey'in önerisi mısırınıza biraz acı biber, karabiber ve deniz tuzu ilave etmek. Üzerinde biraz zeytinyağı gezdirip bir çorba kaşığı da permesan peyniri ilave edebilirsiniz.

ACI BİBER

Araştırmalar acılı yiyeceklerin kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Acı biberde bulunan 'kapsaisin' maddesi iştahı bastırıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.

SU

Şişmanlıkla savaşma konusunda bilinen en pratik yöntem: Su içmek! Susadığımızda açlık duygusu da hissederiz. Dolayısıyla eğer çok su içersek, açlık hissi azalır. Örneğin öğle veya akşam yemeği öğününüze çorba içerek veya sebze salatası yiyerek (sebzeler de yüksek oranda su içerir) başlamak daha az yiyerek doymanızı sağlar. Rumsey, "Yemekten önce iki bardak su içenler daha kolay kilo veriyor" diyor.

MEYVE SUYU

Amerikalıların araştırmasına göre ideal kilodaki insanlar, günde en az bir öğün meyve tüketiyor. Rumsey, her gün 2-3 tabak dolusu meyve yemeyi öneriyor. "Sadece bir öğünde üzerine yoğurt dökülmüş çilek, bir sandviç, tatlı olarak da kivi yiyerek günlük meyve ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz" diyor. Meyveler insan vücudunun ihtiyaç duyduğu suyu en doğal yönden alabileceği bir kaynak. En çok su ve en az kalori içeren meyveler ise kayısı, çilek, karpuz, kavun ve greyfurt. Elma ise hem su açısından zengindir hem de vücudunuzu güzelleştirir.

YULAF

Tahıllı gıdalar tüketmek, sağlıklı bir kiloda kalmamıza yardımcı olur. Yulaf da tıpkı meyve ve çerez gibi uzun süre tok tutar. Çünkü lif oranı hem de içerdiği su yönünden zengindir.

TAVUK

Kasların gelişmesine yardımcı olan tavuk sayesinde metabolizma hızlanır. Tavuk sevmiyorsanız onun yerine yine protein yönünden zengin olan bakliyat, yumurta, balık tüketebilirsiniz.

KAHVALTI

Araştırmalar gösteriyor ki, sabah kahvaltısını es geçenlerin obez olma olanı daha yüksek. Sabah kalkar kalkmaz besleyici gıdalar almak metabolizmanızın da uyanmasını sağlar. İlerleyen öğünlerde de daha az tüketmenize yardımcı olur. Zamanınız mı yok? Akşamdan bir yumurta haşlayıp sabah yiyin, yanına da bir sandviç ve muz! Çantanıza da küçük bir yoğurt ve meyve atmayı unutmayın. Sağlıklı kalmak işte bu kadar kolay.

SİYAH ÇİKOLATA

Küçük miktarda siyah çikolata tüketmek, gün içinde vücudunuzun kek, kurabiye, dondurma gibi tatlı fakat sağlıksız yiyecekler arzulamasını engeller.