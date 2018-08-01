Zayıf insanların favori 9 lezzeti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Mutfak Tüyoları
01.08.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

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Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Kalori hesabı yapmayı, listelerinizi diyet yiyecekleri ve içecekleriyle doldurmayı bir kenara bırakın. Lezzetli yiyecekler tüketerek de kilonuzu kontrol altına almak mümkün.

KURUYEMİŞ

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

İlk bakışta mantıksız görünüyor olabilir ama Kaliforniya'daki Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre, çerez yiyenlerin obez olma ihtimali, yemeyenlere göre yüzde 46 daha düşük! Akademi adına konuşan Alissa Rumsey, "Çerezler protein, lif ve doymamış yağ oranı açısından zengindir" diyor; "Çerez tüketmek, kan şekerinin yükselmesine ve insülin değerinin normal seviyede tutulmasına yarar. Çerez yerseniz, vücudunuz aldığınız kaloriyi bedende tutmaz." Fakat tabii ki, her şeyin fazlası zarar. Rumsey, günde 20-24 adet badem, 14 ceviz, 28 yer fıstığı, 14 antep fıstığı veya 16 kaju tüketmeyi tavsiye ediyor. Badem içi, ceviz ve fındık mutlaka listenizde olmalı.

PATLAMIŞ MISIR

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Patates cipsi ve diğer abur cuburları bir kenara bırakın. Çok canınız isterse, kendinize mısır patlatın. Tabii bunun için patlamış mısır makinesi almanız şart. Eski yöntemlerle içine yağ doldurup patlatılan mısırlarda çok kalori var ama makinede patlatırsanız, bir tabak mısır patlağı size sadece 30 kalori olarak geri döner. Rumsey'in önerisi mısırınıza biraz acı biber, karabiber ve deniz tuzu ilave etmek. Üzerinde biraz zeytinyağı gezdirip bir çorba kaşığı da permesan peyniri ilave edebilirsiniz.

ACI BİBER

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Araştırmalar acılı yiyeceklerin kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Acı biberde bulunan 'kapsaisin' maddesi iştahı bastırıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.

SU

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Şişmanlıkla savaşma konusunda bilinen en pratik yöntem: Su içmek! Susadığımızda açlık duygusu da hissederiz. Dolayısıyla eğer çok su içersek, açlık hissi azalır. Örneğin öğle veya akşam yemeği öğününüze çorba içerek veya sebze salatası yiyerek (sebzeler de yüksek oranda su içerir) başlamak daha az yiyerek doymanızı sağlar. Rumsey, "Yemekten önce iki bardak su içenler daha kolay kilo veriyor" diyor.

MEYVE SUYU

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Amerikalıların araştırmasına göre ideal kilodaki insanlar, günde en az bir öğün meyve tüketiyor. Rumsey, her gün 2-3 tabak dolusu meyve yemeyi öneriyor. "Sadece bir öğünde üzerine yoğurt dökülmüş çilek, bir sandviç, tatlı olarak da kivi yiyerek günlük meyve ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz" diyor. Meyveler insan vücudunun ihtiyaç duyduğu suyu en doğal yönden alabileceği bir kaynak. En çok su ve en az kalori içeren meyveler ise kayısı, çilek, karpuz, kavun ve greyfurt. Elma ise hem su açısından zengindir hem de vücudunuzu güzelleştirir.

YULAF

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Tahıllı gıdalar tüketmek, sağlıklı bir kiloda kalmamıza yardımcı olur. Yulaf da tıpkı meyve ve çerez gibi uzun süre tok tutar. Çünkü lif oranı hem de içerdiği su yönünden zengindir.

TAVUK

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Kasların gelişmesine yardımcı olan tavuk sayesinde metabolizma hızlanır. Tavuk sevmiyorsanız onun yerine yine protein yönünden zengin olan bakliyat, yumurta, balık tüketebilirsiniz.

KAHVALTI

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Araştırmalar gösteriyor ki, sabah kahvaltısını es geçenlerin obez olma olanı daha yüksek. Sabah kalkar kalkmaz besleyici gıdalar almak metabolizmanızın da uyanmasını sağlar. İlerleyen öğünlerde de daha az tüketmenize yardımcı olur. Zamanınız mı yok? Akşamdan bir yumurta haşlayıp sabah yiyin, yanına da bir sandviç ve muz! Çantanıza da küçük bir yoğurt ve meyve atmayı unutmayın. Sağlıklı kalmak işte bu kadar kolay.

SİYAH ÇİKOLATA

Zayıf insanların favori 9 lezzeti

Küçük miktarda siyah çikolata tüketmek, gün içinde vücudunuzun kek, kurabiye, dondurma gibi tatlı fakat sağlıksız yiyecekler arzulamasını engeller.

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