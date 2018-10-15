Meyve ve sebzelerinizi bu yöntemlerle temizleyin!
Tükettiğimiz gıdaların üzerindeki kimyasal kalıntıların temizliği oldukça önemli. İşte temizlikte dikkat gerekenler...
Pestisitler, koruyucular, parazitler ve böcek yumurtaları... Bütün bunlar sebze ve meyvelerin üzerinde bulunan ve insan sağlığı için oldukça zararlı maddeler ve canlılar. Sebze ve meyvelerde bulunan bu tehlikeleri önlemek için ise doğru ve etkili bir temizlik gerekiyor.
Sebze ve meyvelerinizi mikroplardan arındırın
Bazı sebzeleri ve meyveleri çiğ tüketmek onlardan daha çok fayda sağlamak için önemli. Sebze ve meyveleri güvenle tüketmek için pek çok temizlik yöntemi bulunuyor. Bu yöntemlerin en başında gelen ise sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak ve temiz bir kap içinde muhafaza etmek.
Kök sebzeleri fırçalayın
Kereviz, patates ve havuç gibi kök sebzeler bilindiği üzere oldukça topraklı olabiliyor. Bu sebzeleri, toprağını akan suyun altında temizledikten sonra sebze fırçası ile incecik soyabilirsiniz. Bu sayede yararlı kabuk dokusunu da muhafaza etmiş olacaksınız.
Beyaz sirke ve elma sirkesi ile temizlik
Sirke, antiseptik ve antibakteriyel özelliğinden dolayı özellikle marul, kıvırcık, roka, tere ve maydanoz gibi besinlerin temizliği için oldukça önemli. Bu bitkilerin ayrıntılı olarak yıkanması oldukça zor olduğundan sirkeye bu konuda güvenebilirsiniz. Su dolu bir kaba 1 su bardağı sirke koyarak 20 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.
Karbonat mucizesi
Karbonat pek çok alanda temizlik için kullanılan bir madde ve karbonatı sebze ve meyve temizliğinde de kullanmanız mümkün. Sebze ve meyveleri su dolu bir kaba koyarak 2 yemek kaşığı karbonat ekleyip hafifçe ovmanız ve 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.
Çay ağacı yağı
Antibakteriyel özelliği olan çay ağacı yağı aromatik kokusu ile nefes açan özelliğe sahip. Sindirilmesi önerilmeyen bu yağı sebze ve meyve temizliğinde kullanmak için su dolu bir kaba 1 çay kaşığı çay ağacı yağı koyabilirsiniz.
Limon suyu
Doğal asitler içeren limon suyunu da sebze ve meyve temizliğinde kullanmak mümkün. Limonun suyunu sıkarak hazırladığınız suyun içinde temizlik işlemini yapabilirsiniz.
MEYVE SEVENLERİ ÇOK MUTLU EDECEK BİR TATLIMIZ VAR
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