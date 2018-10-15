Meyve ve sebzelerinizi bu yöntemlerle temizleyin!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Mutfak Tüyoları
15.10.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Meyve ve sebzelerinizi bu yöntemlerle temizleyin!

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Meyve ve sebzelerinizi bu yöntemlerle temizleyin!

Tükettiğimiz gıdaların üzerindeki kimyasal kalıntıların temizliği oldukça önemli. İşte temizlikte dikkat gerekenler...

Pestisitler, koruyucular, parazitler ve böcek yumurtaları... Bütün bunlar sebze ve meyvelerin üzerinde bulunan ve insan sağlığı için oldukça zararlı maddeler ve canlılar. Sebze ve meyvelerde bulunan bu tehlikeleri önlemek için ise doğru ve etkili bir temizlik gerekiyor.

Sebze ve meyvelerinizi mikroplardan arındırın

Bazı sebzeleri ve meyveleri çiğ tüketmek onlardan daha çok fayda sağlamak için önemli. Sebze ve meyveleri güvenle tüketmek için pek çok temizlik yöntemi bulunuyor. Bu yöntemlerin en başında gelen ise sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak ve temiz bir kap içinde muhafaza etmek.

Kök sebzeleri fırçalayın

Kereviz, patates ve havuç gibi kök sebzeler bilindiği üzere oldukça topraklı olabiliyor. Bu sebzeleri, toprağını akan suyun altında temizledikten sonra sebze fırçası ile incecik soyabilirsiniz. Bu sayede yararlı kabuk dokusunu da muhafaza etmiş olacaksınız.

Meyve ve sebzelerinizi bu yöntemlerle temizleyin

Beyaz sirke ve elma sirkesi ile temizlik

Sirke, antiseptik ve antibakteriyel özelliğinden dolayı özellikle marul, kıvırcık, roka, tere ve maydanoz gibi besinlerin temizliği için oldukça önemli. Bu bitkilerin ayrıntılı olarak yıkanması oldukça zor olduğundan sirkeye bu konuda güvenebilirsiniz. Su dolu bir kaba 1 su bardağı sirke koyarak 20 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

Karbonat mucizesi

Karbonat pek çok alanda temizlik için kullanılan bir madde ve karbonatı sebze ve meyve temizliğinde de kullanmanız mümkün. Sebze ve meyveleri su dolu bir kaba koyarak 2 yemek kaşığı karbonat ekleyip hafifçe ovmanız ve 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

Meyve ve sebzelerinizi bu yöntemlerle temizleyin

Çay ağacı yağı

Antibakteriyel özelliği olan çay ağacı yağı aromatik kokusu ile nefes açan özelliğe sahip. Sindirilmesi önerilmeyen bu yağı sebze ve meyve temizliğinde kullanmak için su dolu bir kaba 1 çay kaşığı çay ağacı yağı koyabilirsiniz.

Limon suyu

Doğal asitler içeren limon suyunu da sebze ve meyve temizliğinde kullanmak mümkün. Limonun suyunu sıkarak hazırladığınız suyun içinde temizlik işlemini yapabilirsiniz.

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