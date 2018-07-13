Mangal için et hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler

Yaz aylarının özellikle haftasonları en sevilen aktivitesi mangal yakmak. İster balkonda, ister bahçede, isterseniz de bulduğunuz en uygun açık alanda mangal yakarak sevdiklerinize harika etler pişirebilirsiniz. Keyifli bir mangal aktivitesinde etin lezzeti ve kalitesi oldukça önemlidir. Bu nedenle mangal için et hazırlığı sırasında bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir...

Et Seçimini Doğru Yapın

Eğer dana eti seviyorsanız bonfile ya da antrikot mangalda enfes olacaktır. Kuzu eti gibi daha yumuşak bir et türü için ise kuzunun kaburgasından alınan kalem pirzola sizin için doğru seçimdir.

Eti Marine Edin

Mangalda pişecek olan etin tam anlamı ile tadını ve kıvamını yakalaması marine işlemine bağlıdır. Bunun için çeşitli marine tarifleri takip edilebilir. Marine işleminde sos yoğunluğunu iyi ayarlamak da çok önemlidir. Ne fazla sos ile etin kıvamı bozulmalı ne de az sos ile arzu edilen tada uzak kalınmalıdır...

Eti Mühürlerken Sulu Bırakın

Bir mangal etkinliği için et hazırlığındaki can alıcı noktalardan birisi de etin mühürlenme işlemidir. Bu esnada etin pek kuru olmaması ve kıvamını yakalayıp tadını güzelleştirmesi için etin bir miktar sulu kalması sağlanmalıdır. Bu şekilde hem kıvam, hem de tadın en ideal hali elde edilir.

Etin Kalınlığı İyi Ayarlanmalı

Bazı etlerin daha iyi pişmesinin temelinde o etin uygun kalınlıkta olması durumu yatar. Yani et kalınlığı ne çok ince olacak, ne de çok kalın doğranacaktır... Bu nedenle de ideal kalınlıktaki etlerin çok daha güzel bir biçimde piştiğini görebilirsiniz.

Doğru Sıcaklıkta Dinlendirilmeli ve Muhafaza Edilmeli

Daha çok bir gün öncesinden hazırlanan mangal etlerini doğru bir biçimde dinlendirmek gerekir. Bu nedenle de ortam koşullarının stabil, hava sıcaklığının düşük olmasını sağlamalısınız. Bu sayede hem etin bozulmasının önüne geçersiniz, hem de etin tadını ve kıvamını korumuş olursunuz.