Konserveler yiyeceklerin besin değerini nasıl etkiliyor?

Günlük hayatımızda başvurduğumuz besin ürünlerinden biri olan konserveler, hem restoranların hem de evlerimizin mutfaklarında karşımıza çıkabiliyor. Sağlıklı olup olmadığı tartışılan bu ürünler, yediklerimizin besin değerini de etkileyebiliyor. Uzmanlar bu konuda tüketicileri uyarıyor.

Konserve, besinlerin uzun süre saklanabilmesi için tercih edilen yöntemlerden biri. Günümüzde pek çok ürünü bu şekilde almak mümkün. Ancak tükettiğimiz bu konserveler sandığımız kadar masum değil. Uluslararası Gıda Konseyi tarafından yapılan bir araştırmaya göre konserveler, yiyeceklerin besin değerlerinde ortalama yüzde 50 düşüşe neden oluyor.

Konserveler gerekli mi?

Bir sebze veya meyvenin, tarladan soframıza gelinceye kadar geçtiği süreç, ne yazık ki çok kısa değil. Bu süreçte geçen zaman ve saklanma koşulları dahi besinlerin gerçek vitamin ve mineral değerini etkileyebiliyor. Konserveler, bu süreci olabildiğince uzatmaya yarıyor ve meyve-sebzelerin bozulmadan istenilen zamanda tüketilmesini sağlıyor. Özellikle şehir yaşamında çok sık başvurulan konservelere, raf ömrünü uzatmak için mecburen bazı katkı maddeleri ekleniyor.

Besin değeri kaybı nasıl en aza indirilebilir?

Konserve olarak tüketiciye sunulacak olan meyve ve sebzelerin, kavanozlara girinceye kadar geçirdiği hazırlık sürecinden sonra, ürünün özelliğine göre 85-100 derece arasında 2 ile 8 dakika olarak haşlandığı biliniyor. Bu durum, ürünlerin daha steril olmasını sağlıyor. Fakat uygulanan bu yüksek sıcaklık, besinlerin yapısındaki vitamin ve minerallerin kaybolmasına neden oluyor.

Özellikle çocuklar için zararlı

Her ne kadar steril ortamlarda hazırlanarak uzun süreli kullanım için hazır ve pratik hale getirilse de konserveler, özellikle çocuklar için zararlı. GDO tehlikesinin de söz konusu olması nedeniyle çocuk ve yetişkinlerde kansere kadar varan ciddi sorunlara neden olabilen hazır ve dondurulmuş gıdalar, sağlık için büyük bir tehdit. Bu durumla karşılaşmamak için konserve, hazır ya da dondurulmuş gıdalar tüketmek yerine pazar ya da marketlerden alınan meyve ve sebzelerin ev ortamında saklanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca her meyve ve sebzeyi mevsiminde tüketmek gerekiyor. Eğer evde konserve hazırlamak mümkün değilse organik olarak satışa sunulan ürünleri tercih etmek de yarar var.