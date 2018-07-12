Ara
MENÜ
Haberler >Lezizz >Mutfak Tüyoları>Konserveler yiyeceklerin besin değerini nasıl etkiliyor?

Konserveler yiyeceklerin besin değerini nasıl etkiliyor?

Hürriyet Haber
12.07.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

Yemek hazırlama süresini kısaltan konserve ürünlerin besin değeri daha düşük olabiliyor. İşte konserve ürünler hakkında bilmeniz gerekenler...

Günlük hayatımızda başvurduğumuz besin ürünlerinden biri olan konserveler, hem restoranların hem de evlerimizin mutfaklarında karşımıza çıkabiliyor. Sağlıklı olup olmadığı tartışılan bu ürünler, yediklerimizin besin değerini de etkileyebiliyor. Uzmanlar bu konuda tüketicileri uyarıyor.

Konserve, besinlerin uzun süre saklanabilmesi için tercih edilen yöntemlerden biri. Günümüzde pek çok ürünü bu şekilde almak mümkün. Ancak tükettiğimiz bu konserveler sandığımız kadar masum değil. Uluslararası Gıda Konseyi tarafından yapılan bir araştırmaya göre konserveler, yiyeceklerin besin değerlerinde ortalama yüzde 50 düşüşe neden oluyor.

Konserveler gerekli mi?

Bir sebze veya meyvenin, tarladan soframıza gelinceye kadar geçtiği süreç, ne yazık ki çok kısa değil. Bu süreçte geçen zaman ve saklanma koşulları dahi besinlerin gerçek vitamin ve mineral değerini etkileyebiliyor. Konserveler, bu süreci olabildiğince uzatmaya yarıyor ve meyve-sebzelerin bozulmadan istenilen zamanda tüketilmesini sağlıyor. Özellikle şehir yaşamında çok sık başvurulan konservelere, raf ömrünü uzatmak için mecburen bazı katkı maddeleri ekleniyor.

Konserveler yiyeceklerin besin değerini nasıl etkiliyor

Besin değeri kaybı nasıl en aza indirilebilir?

Konserve olarak tüketiciye sunulacak olan meyve ve sebzelerin, kavanozlara girinceye kadar geçirdiği hazırlık sürecinden sonra, ürünün özelliğine göre 85-100 derece arasında 2 ile 8 dakika olarak haşlandığı biliniyor. Bu durum, ürünlerin daha steril olmasını sağlıyor. Fakat uygulanan bu yüksek sıcaklık, besinlerin yapısındaki vitamin ve minerallerin kaybolmasına neden oluyor.

Özellikle çocuklar için zararlı

Her ne kadar steril ortamlarda hazırlanarak uzun süreli kullanım için hazır ve pratik hale getirilse de konserveler, özellikle çocuklar için zararlı. GDO tehlikesinin de söz konusu olması nedeniyle çocuk ve yetişkinlerde kansere kadar varan ciddi sorunlara neden olabilen hazır ve dondurulmuş gıdalar, sağlık için büyük bir tehdit. Bu durumla karşılaşmamak için konserve, hazır ya da dondurulmuş gıdalar tüketmek yerine pazar ya da marketlerden alınan meyve ve sebzelerin ev ortamında saklanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca her meyve ve sebzeyi mevsiminde tüketmek gerekiyor. Eğer evde konserve hazırlamak mümkün değilse organik olarak satışa sunulan ürünleri tercih etmek de yarar var.

Etiketler: konserve yemekler , konserve ürünler , konserve besin değeri
﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri