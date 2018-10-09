Kinoayı kahvaltıda da tüketmek isteyenler için birkaç ipucu
Besin değeri yüksek olduğu için son yılların popülerleşen gıdaları arasına giren kinoa birçok farklı lezzete tat katıyor.
Son yıllarda en sağlıklı tahıllar arasına girmeyi başaran kinoa, yüksek lif içeriği ve besleyici özelliği ile diyet listelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Demir yönünden zengin olan bu tahıl aynı zamanda uzun süre tok tutma özelliği ile de biliniyor. Kinoayı sadece ana öğünlerde kullanmak yerine kahvaltı menülerine de dahil ederek tüketmek, güne sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenlere iyi bir alternatif. İşte kinoalı kahvaltı seçenekleri:
1. Kinoalı muzlu yulaf ezmesi
Sabah zinde bir kahvaltı tercihi için kırmızı veya beyaz renkteki kinoaları bir gün önceden haşlayarak hazır hale getirin. Yarım bardak kinoa, yarım bardak yulaf ve yarım bardak ılık sütü bir kasede karıştırın ve üzerine muz dilimleri ekleyin. İsteğe göre içerisine biraz tarçın da dökebilirsiniz. Son derece sağlıklı ve besleyici olan bu menü sindirime de yardımcı.
2. Avokadolu kinoa
Önceden hazırlamış olduğunuz kinoanın içerisine yarım avokadoyu küçük küçük doğrayın ve üzerine biraz tuz ve limon suyu ekleyin. Avokado doymamış yağlar açısından zengin bir meyve ve kinoa ile birleşince oldukça sağlıklı bir öğün halini alıyor. Özellikle sabahları tuzlu tatlar sevenlere bu tarif ideal.
3. Karpuzlu kinoalı smoothie
Bir bardak soğuk süt, yarım avokado, birkaç dilim karpuz ve yarım bardak önceden haşlanmış kinoayı bir blendera koyun ve iyice karıştırın. Karışım pürüzsüz bir kıvama geldiğinde biraz kırık buz ekleyerek hemen içebilirsiniz. Bu karışım ile güne enerjik başlamamak imkansız.
4. Hindistan cevizli kinoa
Hindistan cevizi en sağlıklı yağlardan biri olarak kabul ediliyor. Hindistan cevizi yağını kinoa ile sabah kahvaltılarında da tercih edebilirsiniz. Yarım bardak ılık süt, yarım bardak önceden haşlanmış kinoa ve iki yemek kaşığı hindistan cevizi yağını iyice karıştırarak üzerine biraz kırılmış badem ilave ederek servise sunun.
5. Tahinli ve kinoalı kurabiye
Sabahları enerjik bir atıştırmalık için tahinli ve kinoalı kurabiye tercih edebilirsiniz. Yarım su bardağı haşlanmış kinoa, yarım su bardağı tahin, badem ve kakaoya ihtiyacınız var. Kinoaları tavada biraz kavurun ve diğer malzemeleri blender'da iyice karıştırın. Daha sonra karışıma kinoayı da ekleyerek elinizle karışımı hamur haline getirerek yuvarlayın. Kinoalı ve tahinli kurabiyenizin üzerine biraz hindistan cevizi dökerek hemen yiyebilirsiniz.
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