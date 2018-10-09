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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriMutfak Tüyoları Kinoayı kahvaltıda da tüketmek isteyenler için birkaç ipucu
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Mutfak Tüyoları
09.10.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Kinoayı kahvaltıda da tüketmek isteyenler için birkaç ipucu

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Kinoayı kahvaltıda da tüketmek isteyenler için birkaç ipucu

Besin değeri yüksek olduğu için son yılların popülerleşen gıdaları arasına giren kinoa birçok farklı lezzete tat katıyor.

Son yıllarda en sağlıklı tahıllar arasına girmeyi başaran kinoa, yüksek lif içeriği ve besleyici özelliği ile diyet listelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Demir yönünden zengin olan bu tahıl aynı zamanda uzun süre tok tutma özelliği ile de biliniyor. Kinoayı sadece ana öğünlerde kullanmak yerine kahvaltı menülerine de dahil ederek tüketmek, güne sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenlere iyi bir alternatif. İşte kinoalı kahvaltı seçenekleri:

1. Kinoalı muzlu yulaf ezmesi

Sabah zinde bir kahvaltı tercihi için kırmızı veya beyaz renkteki kinoaları bir gün önceden haşlayarak hazır hale getirin. Yarım bardak kinoa, yarım bardak yulaf ve yarım bardak ılık sütü bir kasede karıştırın ve üzerine muz dilimleri ekleyin. İsteğe göre içerisine biraz tarçın da dökebilirsiniz. Son derece sağlıklı ve besleyici olan bu menü sindirime de yardımcı.

Kinoayı kahvaltıda da tüketmek isteyenler için birkaç ipucu

2. Avokadolu kinoa

Önceden hazırlamış olduğunuz kinoanın içerisine yarım avokadoyu küçük küçük doğrayın ve üzerine biraz tuz ve limon suyu ekleyin. Avokado doymamış yağlar açısından zengin bir meyve ve kinoa ile birleşince oldukça sağlıklı bir öğün halini alıyor. Özellikle sabahları tuzlu tatlar sevenlere bu tarif ideal.

3. Karpuzlu kinoalı smoothie

Bir bardak soğuk süt, yarım avokado, birkaç dilim karpuz ve yarım bardak önceden haşlanmış kinoayı bir blendera koyun ve iyice karıştırın. Karışım pürüzsüz bir kıvama geldiğinde biraz kırık buz ekleyerek hemen içebilirsiniz. Bu karışım ile güne enerjik başlamamak imkansız.

Kinoayı kahvaltıda da tüketmek isteyenler için birkaç ipucu

4. Hindistan cevizli kinoa

Hindistan cevizi en sağlıklı yağlardan biri olarak kabul ediliyor. Hindistan cevizi yağını kinoa ile sabah kahvaltılarında da tercih edebilirsiniz. Yarım bardak ılık süt, yarım bardak önceden haşlanmış kinoa ve iki yemek kaşığı hindistan cevizi yağını iyice karıştırarak üzerine biraz kırılmış badem ilave ederek servise sunun.

5. Tahinli ve kinoalı kurabiye

Sabahları enerjik bir atıştırmalık için tahinli ve kinoalı kurabiye tercih edebilirsiniz. Yarım su bardağı haşlanmış kinoa, yarım su bardağı tahin, badem ve kakaoya ihtiyacınız var. Kinoaları tavada biraz kavurun ve diğer malzemeleri blender'da iyice karıştırın. Daha sonra karışıma kinoayı da ekleyerek elinizle karışımı hamur haline getirerek yuvarlayın. Kinoalı ve tahinli kurabiyenizin üzerine biraz hindistan cevizi dökerek hemen yiyebilirsiniz.

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