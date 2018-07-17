Kamp yapmak isteyenlere özel yemek tüyoları

Uzun bir kışın ardından gelen sıcak yaz günleri, tüm kış çalışmış olmanın verdiği yorgunlukla yaz tatili ihtiyacını doğurur. Tatilini rahat, lüks ve konforlu geçirmek isteyenler otelden; doğayla iç içe, sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler ise kamptan yana tercih yaparlar.

Kamp tatili için gerekli tüm malzemeler toplandıktan sonra geriye kamp sırasında yenilecek yemekler kalır. İşte doğayla iç içeyken yapılması rahat yemek fikirleri...

Bol enerji için: Meyve salatası

Kamp tatilinin en güzel yanlarından biri olan doğa yürüyüşleri için enerji toplamak gerekir. Bu enerjiyi en kısa ve lezzetli yol olan meyve salatasından alabilirsiniz. Sıcak havalarda serinlemek için karpuz da ekleyebileceğiniz salatanıza elma, armut, çilek ve muz doğrayıp üzerine limon suyu sıkın, meyve salatanız hazır.

Yapımı kolay, yemesi lüks: Nacho

Nacho denince uzun süren, zor tarifler akla gelse de bu kamp yapmak isteyenlere özel bir tarif. Kampa gitmeden uğradığınız marketten alacağınız mısır cipslerini küçük küçük parçaladıktan sonra domateslerinizi küp küp doğrayın. Domateslerle cipsleri karıştırdıktan sonra, küçük parçalar halinde kestiğiniz biberleri ve peynirleri ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Pişirmesi hızlı: Kaşarlı patates

Kamp yapmak isteyenlere özel bu lezzet için gıda malzemeleri hariç bir de küçük kamp ocağına ya da ateşine ihtiyacınız olacak. Öncelikle sucuğu pişirin ve bir kenara aldıktan sonra etleri, patatesi ve soğanı aynı tavada pişirmeye devam edin. Patatesler piştikten sonra kenara ayırdığınız sucuklarınızı ekleyin ve üzerine rendelediğiniz kaşarları serpiştirin. Kaşarlar eriyince kampa özel yemeğiniz hazır.

Klasik fakat lezzetli: Sucuk ekmek

Kamp denince akla gelen ilk yiyeceklerden biri olan bu klasik tarifin sizin için kampta ayrı bir lezzeti olacak. Sucuklarınızı uzunlamasına ikiye kesin ve kamp ateşinizde ya da ocağınızda pişirin. Piştikten sonra sucuklarınıza isteğe bağlı olarak domates veya biber de ekleyerek ekmeğinize koyabilirsiniz.

Kamp ateşi atıştırmalığı: Marshmallow

Sucuk ekmekten sonra sıkça akla gelen tariflerden biri kamp ateşinde pişen marshmallow'lardır. Tatlı ihtiyacınızı giderecek bu nefis tarif için marketten aldığınız marshmallow'ları çöp şişlere ya da etrafta bulabileceğiniz ince ağaç dallarına takın. Kamp ateşinde birkaç tur döndürüp pişirdikten sonra isteğe bağlı olarak bisküvi arasına koyup yiyebilirsiniz.