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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
18.07.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Hangi kahve nasıl pişirilir? İşin uzmanından onaylı teknikler

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Hangi kahve nasıl pişirilir? İşin uzmanından onaylı teknikler

Kendi kendinin baristası olmak isteyenler için işte tüm kahveleri doğru pişirmenizi sağlayacak yöntemler...

Son yıllarda kahve zincirlerinin yaygınlaşması ve kahve kültürünün de gelişmesi ile herkes farklı kahvelerin ve daha iyi lezzetin peşinde. Espresso'dan Türk kahvesine, filtre kahveden americano'ya çeşit çeşit kahvelerin en doğru pişirme yöntemi ile kendi baristanız olacaksınız!

GELİN ÖNCE KAHVE BİLGİNİZİ BİR SINAYALIM

1) O bir klasik: Türk kahvesi

Türk kahvesinin lezzetli olması için en önemli kriter doğru oranda kavrulmuş Türk kahvesidir. Kahveyi cezveye her fincan için iki çay kaşığı ölçüsünde koyun. Dilediğiniz kadar şekeri bu aşamada ekleyip karıştırın. Cezveyi hiçbir zaman çok fazla doldurmayın ve mutlaka soğuk su kullanın. Kısık ateşte karıştırmadan köpürmesini bekleyin. Ancak kaynamasına asla izin vermeyin.

Hangi kahve nasıl pişirilir İşin uzmanından onaylı teknikler

2) İtalyan usulü: Espresso

İtalyanların sabahları ayılmak için kullandıkları vazgeçilmez kahveleri espresso'yu, evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle pek çok süpermarketten edinebileceğiniz bir espresso pot'una ihtiyacınız olacak. Bunun yanında kaliteli, orta derecede öğütülmüş bir kahve kullanmalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, makine için hazır öğütülmüş olanlar yerine pot kullanımına uygun biçimde öğütülmüş kahve kullanmanız. Alt kısımdaki demliği kaynar su ile doldurun. Espresso pot'una metalik filtresini dolduracak kadar kahve ilave edin ve potu ocağın üzerine koyun. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alın. Eğer fazla pişirirseniz kahvenizin tadı acı ve metalik olacaktır.

3) Pratik lezzet: French press ile filtre kahve

Yapımı oldukça kolay olan french press için iri öğütülmüş kahve kullanılması gereklidir. Lezzetli bir french press kahve içmek için öncelikle bir yerde su kaynatın ve 1-2 dakika kadar kaynamış suyun 90-95 derece düzeyine inmesini bekleyin. 1 fincan kahve için 1,5 yemek kaşığı kahveye denk gelecek ölçüde kahve miktarınızı ayarlayın. 2-3 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz.

Hangi kahve nasıl pişirilir İşin uzmanından onaylı teknikler

4) Yoğun aroma sevenlere: Filtre kahve

Lezzetli bir filtre kahve içmek için makineye ihtiyacınız yok. Filtre tutucusu kullanarak da lezzetli filtre kahveler yapabilirsiniz. Filtre tutucusunu bir demliğin üzerine yerleştirdikten sonra kağıt filtreyi koyun ve her tarafı nemlenecek şekilde üzerine sıcak su dökün. Daha sonra demlikteki suyu boşaltın. İncecik çekilmiş kahvenizi filtre üzerine fincan başına 1 yemek kaşığı ölçüsünde koyun. Daha sonra içme suyunu kaynatın ve biraz soğumasını bekledikten sonra dairesel hareketler ile kahvenizin üzerinde gezdirerek süzülmesini bekleyin. Leziz kahvenizin tadını çıkarın.

5) Bir klasik: Latte

Espresso bazlı kahvelerden latte'yi evde yapmak oldukça kolay. Baz olarak yukarıdaki tarifte anlatıldığı biçimde espresso hazırlayın. Bir yandan da cezve ile bir fincan kadar sütü hafifçe kaynatın. Süt kaynamaya başladığında ocaktan alın. Süt köpürtücünüz varsa, burada kullanabilirsiniz. Yoksa derin bir kaba koyduğunuz sütü mikserle köpük olana dek çırpın. Bir fincana önce espresso, ardından süt ve en son kapta kalan köpüğü boşaltın. Ev yapımı latte'niz hazır.

Hangi kahve nasıl pişirilir İşin uzmanından onaylı teknikler

6) Sert sevenler için: Americano

Americano, aslında basitçe espresso'nun sulandırılmış hali. Yukarıda tarif edilen biçimde espresso'yu hazırlayın ve bardağınızı yan tutarak köpüğünü koruyacak şekilde kaynamış su ilave edin. Bu kadar basit!

7) Çikolata - Kahve Aşkı: Mocha

Mocha çikolata ve kahvenin yumuşak içimli bol lezzetli halidir. Bunun için öncelikle 2 ölçü espresso hazırlamalısınız. Hazırladığınız espresso'nun içine bir kupa için yaklaşık 3-4 parça küçük kare çikolata koyarak eriyene kadar iyice karıştırın. Bu karışımın içine mikser ile iyice çırptığınız sütü ve en son kalan köpüğü ekleyin. Üzerine çikolata sosu gezdirerek servis edebilirsiniz.

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