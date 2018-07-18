Hangi kahve nasıl pişirilir? İşin uzmanından onaylı teknikler

Son yıllarda kahve zincirlerinin yaygınlaşması ve kahve kültürünün de gelişmesi ile herkes farklı kahvelerin ve daha iyi lezzetin peşinde. Espresso'dan Türk kahvesine, filtre kahveden americano'ya çeşit çeşit kahvelerin en doğru pişirme yöntemi ile kendi baristanız olacaksınız!

GELİN ÖNCE KAHVE BİLGİNİZİ BİR SINAYALIM

1) O bir klasik: Türk kahvesi

Türk kahvesinin lezzetli olması için en önemli kriter doğru oranda kavrulmuş Türk kahvesidir. Kahveyi cezveye her fincan için iki çay kaşığı ölçüsünde koyun. Dilediğiniz kadar şekeri bu aşamada ekleyip karıştırın. Cezveyi hiçbir zaman çok fazla doldurmayın ve mutlaka soğuk su kullanın. Kısık ateşte karıştırmadan köpürmesini bekleyin. Ancak kaynamasına asla izin vermeyin.

2) İtalyan usulü: Espresso

İtalyanların sabahları ayılmak için kullandıkları vazgeçilmez kahveleri espresso'yu, evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle pek çok süpermarketten edinebileceğiniz bir espresso pot'una ihtiyacınız olacak. Bunun yanında kaliteli, orta derecede öğütülmüş bir kahve kullanmalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, makine için hazır öğütülmüş olanlar yerine pot kullanımına uygun biçimde öğütülmüş kahve kullanmanız. Alt kısımdaki demliği kaynar su ile doldurun. Espresso pot'una metalik filtresini dolduracak kadar kahve ilave edin ve potu ocağın üzerine koyun. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alın. Eğer fazla pişirirseniz kahvenizin tadı acı ve metalik olacaktır.

3) Pratik lezzet: French press ile filtre kahve

Yapımı oldukça kolay olan french press için iri öğütülmüş kahve kullanılması gereklidir. Lezzetli bir french press kahve içmek için öncelikle bir yerde su kaynatın ve 1-2 dakika kadar kaynamış suyun 90-95 derece düzeyine inmesini bekleyin. 1 fincan kahve için 1,5 yemek kaşığı kahveye denk gelecek ölçüde kahve miktarınızı ayarlayın. 2-3 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz.

4) Yoğun aroma sevenlere: Filtre kahve

Lezzetli bir filtre kahve içmek için makineye ihtiyacınız yok. Filtre tutucusu kullanarak da lezzetli filtre kahveler yapabilirsiniz. Filtre tutucusunu bir demliğin üzerine yerleştirdikten sonra kağıt filtreyi koyun ve her tarafı nemlenecek şekilde üzerine sıcak su dökün. Daha sonra demlikteki suyu boşaltın. İncecik çekilmiş kahvenizi filtre üzerine fincan başına 1 yemek kaşığı ölçüsünde koyun. Daha sonra içme suyunu kaynatın ve biraz soğumasını bekledikten sonra dairesel hareketler ile kahvenizin üzerinde gezdirerek süzülmesini bekleyin. Leziz kahvenizin tadını çıkarın.

5) Bir klasik: Latte

Espresso bazlı kahvelerden latte'yi evde yapmak oldukça kolay. Baz olarak yukarıdaki tarifte anlatıldığı biçimde espresso hazırlayın. Bir yandan da cezve ile bir fincan kadar sütü hafifçe kaynatın. Süt kaynamaya başladığında ocaktan alın. Süt köpürtücünüz varsa, burada kullanabilirsiniz. Yoksa derin bir kaba koyduğunuz sütü mikserle köpük olana dek çırpın. Bir fincana önce espresso, ardından süt ve en son kapta kalan köpüğü boşaltın. Ev yapımı latte'niz hazır.

6) Sert sevenler için: Americano

Americano, aslında basitçe espresso'nun sulandırılmış hali. Yukarıda tarif edilen biçimde espresso'yu hazırlayın ve bardağınızı yan tutarak köpüğünü koruyacak şekilde kaynamış su ilave edin. Bu kadar basit!

7) Çikolata - Kahve Aşkı: Mocha

Mocha çikolata ve kahvenin yumuşak içimli bol lezzetli halidir. Bunun için öncelikle 2 ölçü espresso hazırlamalısınız. Hazırladığınız espresso'nun içine bir kupa için yaklaşık 3-4 parça küçük kare çikolata koyarak eriyene kadar iyice karıştırın. Bu karışımın içine mikser ile iyice çırptığınız sütü ve en son kalan köpüğü ekleyin. Üzerine çikolata sosu gezdirerek servis edebilirsiniz.

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