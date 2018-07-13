Etleri buzdolabında saklarken dikkat etmeniz gerekenler

Türk mutfağında en çok tüketilen lezzetlerin başında et yemekleri geliyor. Hal böyle olunca da etleri buzdolabında saklama konusu daha önemli hale geliyor. Hem sağlığınız hem de yemeklerinize kullandığınız etin lezzetinin korunması için yapmanız gerekenler ise şöyle;

1 - Eğer marketlerden paket et alıyorsanız son kullanma tarihinin yaklaşmamış olmasına dikkat edin ki bir süre buzdolabında unutmuş olsanız dahi bozulmamış olsun.

2 - Çiğ et bakterilere sahip olduğundan ve bakteri oluşumuna elverişli bir yapısı olduğundan kapalı kaplarda ve suyunu akıtmayacak şekilde muhafaza ettiğinizden emin olun.

3 - Etler hafif yoğun bir su salar. O yüzden etlerinizi koyduğunuz kapların derin ve ağzının kilitlenebilir olduğundan emin olun. Böylece buzdolabındaki gıdalarla temasını engellemiş ve bakteri yayılımını önlemiş olursunuz.

4 - Buzdolabınızın soğukluk derecesini etlerin bozulmayacağı bir derecede bıraktığınızdan emin olun. Böylece olası besin zehirlenmelerinin de önüne geçmiş olursunuz. Üstelik yeterli soğukluğu sağladığınız için bakterilerin üremesinin de önüne geçmiş olursunuz.

5 - Eti pişirdikten sonra dondurmak istiyorsanız, çiğ etlerden farklı bir yerde saklamalısınız. Pişmiş et, çiğ etten daha fazla koku yayacağından ağzının kapalı olduğundan emin olmalısınız ki buzdolabınızın içi kokmasın ve diğer besinlere kokusu sinmesin.

6 - Eğer sakatat tarzı etleri buzdolabında saklamak istiyorsanız önce temizlemeniz gerekiyor. Böylece bakteri ve koku durumunu en aza indirgemiş olursunuz.

7 - Buzdolabına koyacağınız etin boyutu da çok önemlidir. Mümkün olduğunca etlerinizi kıyma olarak saklamaktan kaçının. Kıyma, etin en çabuk bozulup kokuşabilen halidir. Ama çok büyük parçalar halinde saklamaktan da kaçının çünkü büyük parçaları buzdolabınız yeteri kadar soğutamaz ve bu da etinizin çabuk bozulmasına sebep olur.

8 - Etinizi marketlerden alınan paketli et şeklinde saklamayı düşünüyorsanız kesinlikle üzerinde bulunan saklama koşullarına, talimatlara ve son tüketim tarihine dikkat etmelisiniz.

9 - Etlerin çok çabuk bozulabildiğini unutmayın. Dondurulan eti çözdürdükten sonra kullanmalısınız ve o eti tekrar dondurmamalısınız.

10 - Son olarak, buzdolabına atacağınız et kurban eti ise eti biraz dinlendirmelisiniz ki etinize zarar vermeyin.